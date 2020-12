Peter Crouch admet que VAR est là pour rester et qu’il s’agit de simplifier les règles.

Le système d’arbitrage a fait des ravages et fait l’objet de débats passionnés depuis son introduction dans l’élite il y a 18 mois.

Une foule de problèmes sont apparus, mais aucun n’a provoqué plus de controverse que la règle du hors-jeu.

Les lignes redoutées font désormais partie des jours de match de Premier League, les aisselles, les coudes et les orteils faisant partie intégrante des appels marginaux.

Crouch aimerait cependant voir plus de poids donné aux attaquants avec des appels serrés au millimètre considérés comme de niveau, plutôt que de hors-jeu.

Il a déclaré dans le Daily Mail: «Tout le monde connaît mes sentiments sur VAR, mais même ma fée marraine ne serait pas en mesure d’exaucer le souhait d’obtenir cela une fois pour toutes.

« Il est ici pour rester, malheureusement, alors je dirai que je veux un changement de la règle du hors-jeu.

« Prenons une photo de cette absurdité des coudes et des orteils et des manches de chemise et des aisselles. Ayons la règle selon laquelle si vous êtes de niveau, vous êtes d’accord.