Peter Crouch raconte à FourFourTwo la fois où il a été réprimandé pour avoir égaré son coéquipier

Peter Crouch s’est souvenu d’un déguisement hilarant qu’il a reçu aux côtés du défenseur Ledley King lorsque la paire de futurs internationaux seniors jouait pour l’équipe d’Angleterre U-16.

Crouch et King étaient de bons amis et coéquipiers de l’équipe de jeunes de Tottenham Hotspur à l’époque, tous deux espérant faire une carrière senior pour eux-mêmes avec l’équipe nationale senior.

Alors qu’il était dans un camp avec les moins de 16 ans, Crouch raconte une histoire qui souligne le manque de confiance qu’il y avait peut-être dans l’attaquant dégingandé ayant une carrière de haut niveau à l’époque.

VIDÉO : L’équipe Secret Tricks utilise pour gagner des tirs au but cette saison

« Je me souviens d’être allé en Angleterre U-16 avec Ledley. Nous étions en retard – et le directeur parlait juste à Ledley pendant que j’étais là. « Tu vas jouer pour l’Angleterre, tu ne peux pas être en retard », a-t-il dit à Ledley, avant de se retourner vers moi. ‘Tu pourrais…' »

Crouch en rit aujourd’hui, mais cela montre la bataille qu’il avait entre les mains pour même convaincre ses entraîneurs qu’il était assez bon pour atteindre le sommet.

Peter Crouch connaît Ledley King depuis qu’ils sont enfants (Crédit image : Ian Walton – La FA/La FA via Getty Images)

« J’étais juste le compagnon de Ledley qui l’a induit en erreur », ajoute Crouch. «Je savais que j’avais assez de capacités, mais Ledley était incroyable. Je me suis probablement retrouvé avec plus de sélections en Angleterre, cependant.

Il a fait. Crouch a ensuite remporté 42 sélections et marqué 22 buts, soit le double du nombre de sélections du défenseur central en proie aux blessures, jouant également au plus haut niveau de la Premier League et représentant son pays lors de plusieurs tournois majeurs.

Crouch a été ouvert sur le combat qu’il avait entre les mains pour convaincre les gens qu’il pouvait être un footballeur professionnel dans ses propres podcasts et son nouveau documentaire Amazon Prime.

Plus d’articles sur Tottenham Hotspur

Dans Aperçu de la saison de FourFourTwonous regardons pourquoi les fans de Tottenham peuvent à nouveau être excités pour l’avenir.

Alan Shearer a plaisanté en disant qu’il « conduira la putain de voiture de Kane là-bas [Bayern Munich] moi-même » afin de protéger son record de buts en Premier League. Pendant ce temps, l’ancien attaquant Teddy Sheringham estime que « Aucun fan de Tottenham ne lui en voudrait de remporter des trophées avec un autre club ».

L’actualité des transferts de Tottenham monte également en puissance, avec Ange Postecoglou désormais confirmé comme manager. Roger Ibanez a été liécomme l’a Liverpool n ° 2 Caoimhin Kelleher et cible de longue date Paolo Dybala.