Peter Crouch dit que l’ancien patron de Liverpool, Rafa Benitez, n’a jamais fait de « bien joué »: pas même Steven Gerrard

Peter Crouch a rappelé que son ancien entraîneur de Liverpool, Rafael Benitez, n’avait jamais donné un « bien joué », pas même le capitaine du club et légende Steven Gerrard.

Benitez est devenu célèbre pour son style de gestion très direct et exigeant qui n’était pas toujours populaire auprès des joueurs, mais qui en a tiré le meilleur parti, menant Liverpool à la gloire de la Ligue des champions contre toute attente en 2005.

Crouch est arrivé au club cet été-là après une bonne saison avec Southampton qui l’a vu faire ses débuts seniors en Angleterre, et se souvient comment il a trouvé le travail avec l’Espagnol.

« Je suis toujours reconnaissant envers Rafa Benitez de m’avoir signé pour l’un des plus grands clubs du monde, vous savez – je n’aurai pas un mauvais mot à dire à son sujet », déclare maintenant Crouch. « Il a été brillant avec moi quand j’ai traversé une période stérile au début de ma carrière à Liverpool. Il était content de moi, content du travail que je faisais pour l’équipe, même si je ne marquais pas.

« Il y a eu des moments avec Rafa où j’ai trouvé ça difficile, mais il y avait des éléments qui étaient géniaux », dit-il. « C’était un équilibre et parfois il a eu le meilleur des joueurs à cet égard. Il n’a jamais donné à Stevie Gerrard un « bien joué », jamais.

Peter Crouch a remporté une FA Cup avec Liverpool (Crédit image : Getty)

« Bizarrement, quand j’ai commencé à marquer et que j’étais un peu plus égoïste, c’était comme… il ne voulait pas ça. Je me souviens d’être sorti après un triplé contre Arsenal et de ne pas avoir vraiment joué un peu après cela. J’étais comme, ‘Joue-moi, je suis en feu !’ C’était toujours bien plus que des buts avec Rafa.

Benitez a ensuite mené Liverpool à une autre finale de la Ligue des champions en 2007, avant de quitter le club en 2010, et il a permis à Crouch de partir pour Portsmouth en 2008 après trois saisons à Anfield.

