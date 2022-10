Peter Crouch de The Masked Dancer tient la main de la superbe épouse Abbey Clancy lors d’un rendez-vous romantique

PETER Crouch a tenu la main de sa magnifique épouse Abbey Clancy lors d’un rendez-vous romantique à Londres.

L’ancien attaquant anglais de 6 pieds 7 pouces et le mannequin de 36 ans avaient l’air glamour à Richmond hier soir alors qu’ils se dirigeaient vers un restaurant chic.

Goff

Peter Crouch de The Masked Dancer a emmené sa femme Abbey Clancy lors d’un rendez-vous amoureux au restaurant de fruits de mer Scott’s à Richmond[/caption]

Goff

Abbey avait l’air incroyable dans une robe marron[/caption]

Goff

Le couple a été repéré à Richmond[/caption]

Abbey portait une robe marron qui révélait beaucoup de jambes et une paire de cuissardes en velours noir qu’elle associait à une veste en cuir.

Peter avait l’air tout aussi fringant en noir alors qu’il optait pour un jean et des baskets en cuir associés à un pull à col roulé sous une veste noire.

Le juge Masked Dancer a fait un grand sourire aux photographes qui les ont repérés devant le restaurant de fruits de mer de Scott à Richmond.

L’ancien attaquant de Tottenham et de Liverpool a raconté hier une histoire hilarante sur le couple qui s’est terminée avec Abbey furieux contre lui.

EN SAVOIR PLUS SUR LE DANSEUR MASQUÉ GROOVE Peter Crouch de The Masked Dancer montre des mouvements de danse lors de l’ouverture du spectacle demain UN BOT À PROPOSER À l’intérieur du nouveau danseur masqué alors que Peter Crouch raconte la fureur de la foule et les conversations sur les toilettes

Il a déclaré à Chris Moyles sur Radio X : “Ma carrière s’est terminée quand Abb a été mis à la porte de la maison et que je jouais à Call of Duty.

«J’avais les écouteurs et le micro et elle était enfermée à l’extérieur de la maison et je n’en avais aucune idée.

«Je disais aux gens de« descendre! Fragmentez !” Et elle est restée dehors pendant des lustres à frapper à la porte. Elle est allée chez les voisins et ils les ont laissés entrer.

«Et je suis toujours là, dans une pièce sombre, avec des écouteurs pleins, disant à des enfants de 12 ans de se coucher et de me couvrir.





“Le regard qu’elle m’a donné était comme ‘vous perdant!’ Et ce regard a été le moment où j’ai pensé que je ferais mieux de laisser ça.

Crouch a eu une période productive depuis sa retraite du football.

En savoir plus sur le soleil avaient leur phil Les téléspectateurs des NTA repèrent une querelle secrète alors que les meilleures stars ne parviennent pas à applaudir Holly et Phil PRIX PLUS ÉLEVÉ Je me suis dirigé vers Primark et je n’arrive pas à croire combien j’ai dépensé, et pas dans le bon sens

Parallèlement à son podcast populaire « That Peter Crouch Podcast », l’ancien leader apparaît également régulièrement en tant qu’expert sur BT Sport.

Il est également devenu juge de la série ITV The Masked Dancer plus tôt cette année.

Getty