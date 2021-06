Peter Crouch a embauché un écran de festival géant pour regarder la Coupe du monde, mais sa femme Abbey Clancy l’a détourné pour Love Island

En tant qu’ancien attaquant anglais, il a connu la joie et la douleur inévitables du football.

Mais Peter Crouch dit que l’une de ses expériences les plus exaspérantes du beau jeu est venue de sa femme Abbey Clancy.

S’adressant au Radio Times, il a déclaré qu’il avait loué un écran géant de festival pour regarder la Coupe du monde, seulement pour le trouver détourné par l’une de ses émissions de télévision préférées, Love Island.

Peter, qui se prépare pour son émission de la BBC, Crouchy’s Year Late Euros: Live, a déclaré: «Je ne suis pas dans la télé-réalité mais Abbey l’adore. J’ai loué l’un des écrans géants du festival de l’île de Wight pour regarder la Coupe du monde 2018 dans le jardin.

« C’était génial jusqu’à ce que l’Angleterre soit éliminée et qu’Abbey insiste pour regarder Love Island dessus. À quel point cela a-t-il détruit l’âme ?

« La finale de la Coupe du monde est en cours et je regarde Love Island sur la plus grande télé que vous ayez jamais vue. C’était un point bas dans ma vie.

Je suis sûr qu’il y a beaucoup de mecs à travers le pays qui ont eu une expérience similaire

Olly : je suis de retour pour Mur

OLLY Murs est ravi de revenir à Soccer Aid cette année, aux côtés de James Arthur, Gary Neville et Paul Scholes.

Mais un genou louche signifie que cela pourrait être sa dernière apparition. Olly a déclaré: «Je dois sortir avec un bang. Je dois gagner.

Alex Scott et Maya Jama seront les présentateurs du match du 4 septembre.

Temps pour les asiatiques dans les trois lions

IL A l’une des équipes anglaises les plus diversifiées de tous les temps, mais Gareth Southgate veut plus de joueurs d’origine indienne, pakistanaise et bangladaise dans les rangs.

L’entraîneur anglais parle de son ambition dans un nouveau documentaire, Raise Your Game With Gareth Southgate, diffusé sur YouTube.

Il dit : « Nous devons nous assurer que le jeu est accessible parce que nous manquons de talent, nous manquons de jeunes de différentes communautés ayant une grande opportunité dans la vie.

« Il y a plus de jeunes Asiatiques qui jouent que jamais et nous commençons à voir certains joueurs passer par les académies professionnelles. Nous avons besoin de modèles pour montrer aux gens que c’est possible.

« La diversité sur le terrain a énormément changé depuis que j’ai joué pour l’Angleterre.

« Il y a beaucoup de gens qui peuvent regarder l’équipe et voir des gens qui leur ressemblent jouer, et je pense que cela les aide à s’identifier à l’équipe. »





Ashley riposte aux abus

APRÈS avoir remporté un Bafta pour leur danse sur le thème de Black Lives Matter sur Britain’s Got Talent, les stars de la diversité Ashley Banjo et son frère Jordan ont été frappés par davantage d’abus en ligne.

Les trolls ont été ravis de recevoir le gong pour le moment incontournable de l’année et ont qualifié leur victoire de « dégoûtante », en disant: « Ils n’ont gagné qu’à cause de la couleur de leur peau. »

Ce qui est une preuve supplémentaire de ce qu’a dit Ashley lorsqu’il a accepté le prix dimanche. Il a déclaré : « Je dois dire merci aux personnes qui se sont plaintes, à celles qui ont diffusé ces abus en ligne, parce que vous avez montré la vérité.

« Vous avez montré exactement pourquoi cette performance et ce moment étaient nécessaires. »