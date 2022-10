Peter Coker Sr et James Patten comparaissent devant un tribunal fédéral

Deux hommes accusés dans un prétendu stratagème de manipulation des stocks impliquant une épicerie fine d’une petite ville du New Jersey doivent comparaître mardi matin devant un palais de justice fédéral situé à environ 20 minutes en voiture du magasin désormais fermé au cœur de l’affaire.

Peter Coker Sr., 80 ans, et James Patten, 63 ans, qui ont été arrêtés par les autorités fédérales le mois dernier en Caroline du Nord, doivent comparaître devant le tribunal de district américain de Camden, New Jersey, juste de l’autre côté du pont de Philadelphie.

Les deux sont accusés de plusieurs crimes fédéraux, y compris de fraude, pour avoir prétendument augmenté la valeur d’une société cotée en bourse qui a atteint une capitalisation boursière de plus de 100 millions de dollars l’année dernière alors qu’elle n’avait que Your Hometown Deli à Paulsboro, New Jersey, à son nom. . La charcuterie réalisait moins de 40 000 $ de ventes par an.

Les procureurs fédéraux ont décrit l’affaire comme une histoire de fraude et de trahison internationales. Peter Coker Jr., 53 ans, le fils de Coker Sr., est basé à Hong Kong et est considéré comme un grand. Les autorités fédérales ont cherché à emprisonner Coker Sr. avant d’accepter une libération conditionnelle. La Securities and Exchange Commission a également poursuivi les hommes devant un tribunal civil pour le complot présumé.

Les hommes ont été inculpés pour leur implication dans Hometown International et une société écran similaire appelée E-Waste. Les procureurs ont allégué que les hommes cherchaient à s’enrichir en gonflant les prix de Hometown International et E-Waste. À un moment donné, leurs valeurs sur les marchés dits de gré à gré avaient bondi de 939 % et 19 900 %, respectivement.

Coker Sr. sera représenté par Marc Agnifilo, qui a précédemment défendu le fraudeur et “pharma bro” Martin Shkreli, le producteur de films en disgrâce Harvey Weinstein, le chef de la secte NXIVM Keith Raniere et une banque russe sanctionnée pour l’invasion de l’Ukraine.

Agnifilo n’a pas immédiatement répondu à la demande de commentaires de CNBC.

Les hommes sont accusés de complot en vue de commettre une fraude en valeurs mobilières, de fraude en valeurs mobilières et de complot en vue de manipuler les cours des valeurs mobilières. Les accusations de fraude et de manipulation sont passibles d’une peine maximale de 20 ans et d’une amende maximale de 5 millions de dollars.

Patten est en outre accusé de manipulation de titres, de fraude électronique et de blanchiment d’argent.

Selon l’acte d’accusation, les hommes ont dupé les fondateurs de Your Hometown Deli – Paul Morina, un ancien coéquipier de lutte au lycée de Patten, et la collègue de Morina, Christine Lindenmuth – en leur disant que la société faîtière pourrait aider à l’expansion du restaurant. Ni Morina, directeur et entraîneur de lutte au lycée Paulsboro, ni Lindenmuth, professeur de mathématiques dans la même école, n’ont été nommément mentionnés dans les documents judiciaires.

Les hommes se sont ensuite coordonnés pour contrôler et transférer les actions de Hometown International entre eux et leurs amis dans le but de gonfler le cours de l’action, ont déclaré les procureurs.

Les procureurs ont déclaré que les hommes se sont personnellement enrichis grâce à des contrats de conseil qui versaient 15 000 dollars par mois à la société de Coker Sr., Tryon Capital, basée en Caroline du Nord, et 25 000 dollars par mois à la société de Coker Jr., VCH Limited, basée à Macao. James Patten était associé chez Tryon Capital.

Les hommes avaient des contrats de conseil similaires, bien que plus petits, avec E-Waste.

En fin de compte, les hommes prévoyaient d’utiliser à la fois Hometown International et E-Waste comme navires pour des fusions inversées, ce qui permettrait à d’autres sociétés de devenir publiques via les deux véhicules, ont déclaré les autorités.

Lorsque Makamer Holdings , une entreprise de bioplastiques, a lancé une fusion inversée avec Hometown International, l’épicerie a été vendue 15 000 $. La charcuterie est désormais définitivement fermée.

Coker Sr. et Patten ont déjà eu des démêlés avec les régulateurs et la loi.

Coker Sr. a été poursuivi en 1992 pour aurait caché de l’argent aux créanciers et fraude présumée liée aux affaires. Il a nié avoir commis des actes répréhensibles dans ces affaires, dont l’une a été réglée à l’amiable ces dernières années en Caroline du Nord. La même année, Coker Sr. était également accusé d’attentat à la pudeur sur mineur.

En 2006, James Patten a été exclu de la FINRA, l’organisme de réglementation des courtiers, pour non-respect d’une sentence arbitrale de plus de 753 000 $ pour violation des lois sur les valeurs mobilières, transactions non autorisées et rotation du compte d’un client.

Les particularités entourant Your Hometown Deli ont d’abord attiré l’attention du gestionnaire de fonds spéculatifs David Einhorn en 2021.

“Le pastrami doit être incroyable”, a plaisanté Einhorn à l’époque. Après les inculpations le mois dernieril a tweeté: “Je suppose que le pastrami n’était pas si bon.”