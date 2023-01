Peter Coker Jr., fugitif de la charcuterie du New Jersey, accepte d’être extradé

Coker Jr., qui vivait et travaillait récemment comme homme d’affaires à Hong Kong, est détenu dans une prison de Bangkok pendant plusieurs semaines avant son extradition prévue, le Associated Press a rapporté Vendredi.

Les accusations concernent deux sociétés cotées en bourse, Ville natale internationale qui ne possédait qu’une modeste épicerie maintenant fermée à Paulsboro, New Jersey, et Déchets électroniques une société écran sans actifs.

Peter Coker Jr., 54 ans, a été arrêté la semaine dernière par la police thaïlandaise dans la station balnéaire de Phuket, moins de quatre mois après que lui, son père, Peter Coker Sr., et un associé, James Patten, ont été inculpés au tribunal fédéral du New Jersey.

Un ancien fugitif recherché par un criminel frais de manipulation de stock lié à une épicerie du New Jersey qui perdait de l’argent, une fois évaluée à 100 millions de dollars, a accepté d’être extradé de Thaïlande vers les États-Unis, ont déclaré les autorités thaïlandaises.

En savoir plus sur la couverture politique de CNBC:

“Nous devons remplir une période d’attente de 30 jours comme l’exige la loi thaïlandaise avant de le renvoyer”, a déclaré Teerat.

Le procureur a également déclaré à l’AP que Coker Jr. “était visiblement fragile lorsqu’il a été accueilli et nous a dit qu’il avait besoin d’un traitement médical pour sa maladie du foie. Nous pensons qu’il est entré en Thaïlande avec un éventuel projet de s’installer ici”.

Les procureurs américains accusent les Cokers et Patten d’un stratagème visant à augmenter la valeur des actions de Hometown International et d’E-Waste, qui avaient toutes deux une capitalisation boursière élevée malgré la détention de peu ou pas d’actifs de valeur, pour les rendre plus attrayants pour les entreprises privées comme candidats à la fusion. Les deux sociétés ont ensuite trouvé des partenaires de fusion.

Coker Jr. avait été président de Hometown International.

Alors que Pattan et Coker Sr. ont comparu devant le tribunal depuis leur arrestation, Coker Jr. était soupçonné d’être en liberté jusqu’à son arrestation la semaine dernière.

Un porte-parole du bureau du procureur américain du New Jersey, qui poursuit l’affaire, a confirmé l’arrestation de Coker Jr. en Thaïlande, mais a refusé de commenter davantage.