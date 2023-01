Peter Coker, accusé de charcuterie du New Jersey, arrêté en Thaïlande

Un fugitif face à un criminel fédéral frais de manipulation des stocks aux États-Unis dans le cadre d’une petite épicerie fine du New Jersey dont la société mère était jadis ridiculement évaluée à 100 millions de dollars a été arrêté par les autorités d’une station balnéaire de Thaïlande.

Peter Coker Jr., dont on savait qu’il vivait à Hong Kong pour la dernière fois, est l’un des trois personnes inculpées dans le cas impliquant le propriétaire de la charcuterie, Ville natale internationale et une société écran liéeDéchets électroniques .

Son père, Peter Coker Sr., 83 ans, et un troisième accusé, James Patten, 63 ans, ont été arrêtés dans l’affaire en septembre en Caroline du Nord et ont depuis comparu devant le tribunal fédéral du New Jersey. L’aîné Coker et Patten ont comparu à distance via Zoom mardi pour une audience au palais de justice de Camden.

Le trio est accusé d’avoir frauduleusement gonflé la valeur des sociétés cotées en bourse, qui étaient présentées comme candidates à des fusions avec des sociétés privées.

Le Bangkok Post a rapporté que Coker Jr., 54 ans, avait été arrêté le 11 janvier dans une chambre d’hôtel du district de Thalang, dans la province de Phuket, en Thaïlande.

Le journal a déclaré que Coker Jr. avait été arrêté en vertu de soi-disant notices rouges et noires émises par l’Organisation internationale de police criminelle, Interpol. La police thaïlandaise locale, en collaboration avec le FBI, a arrêté Coker, après l’avoir suivi jusqu’à l’hôtel, a rapporté The Post.

“Je peux confirmer que cela s’est produit”, a déclaré Matt Reilly, porte-parole du bureau du procureur américain du New Jersey, à CNBC dans un e-mail.

Coker Jr. avait été président de Hometown International, dont le seul actif pendant des années était le Your Hometown Deli à Paulsboro, New Jersey. Son père était un actionnaire majeur de l’entreprise, qui en 2021 avait une capitalisation boursière de 100 millions de dollars alors que la charcuterie avait moins de 40000 dollars de revenus annuels totaux.

Les procureurs ont déclaré que les Cokers et Patten avaient “gonflé artificiellement” les valeurs des actions de Hometown International et de E-Waste de 939% et 19 900% respectivement par le biais d’échanges d’actions manipulés.

C’est une nouvelle de dernière minute. Veuillez vérifier les mises à jour.