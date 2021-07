DOCTEUR Qui a quitté l’époque des décors bancals et des monstres élimés, mais l’ancien gardien du Tardis dit que la série est toujours comme « un film de série B bricolé ».

Peter Capaldi, qui a joué The Doctor de 2013 à 2017, affirme que l’exportation internationale de science-fiction reste à la merci des contraintes budgétaires.

Le contraste a été mis à nu pour le tournage du nouveau film de Peter The Suicide Squad aux côtés de Margot Robbie, Idris Elba et Sylvester Stallone.

Peter a dit : « Il y avait plus d’argent. Sur Doctor Who, on n’en a pas vraiment assez. Tout tombe en morceaux.

«Tous les accessoires tombent en morceaux et les costumes doivent être collés avec du ruban adhésif, du velcro et des trucs. J’aime le film B, sa qualité bricolée. Il n’y a jamais vraiment assez d’argent mais les idées sont souvent très spéciales. C’est ce que j’aime. »

S’adressant au magazine Digital Spy à propos de la production à gros budget de The Suicide Squad, Peter a ajouté : « C’est agréable d’être quelque part où ils ont assez d’argent pour rendre les monstres effrayants. »

Peter a remis les clés du Tardis à Jodie Whittaker – qui est devenue la première femme médecin dans le processus.

Depuis lors, Peter a entrepris une série de projets accrocheurs, dont le prochain thriller d’Amazon Prime Video, The Devil’s Hour.

La production de Hartswood Films le réunit avec l’ancien showrunner de Doctor Who, Steven Moffatt, qui a fait des commentaires similaires sur les limites budgétaires affectant la série.

En 2018, après avoir quitté Doctor Who, Steven a déclaré : « Le grand défi de Doctor Who est de courir le risque d’avoir l’air aussi bon marché qu’il l’était (dans les années 60, 70 et 80) par rapport au reste de la télévision. faire – à moins qu’ils n’y mettent beaucoup plus d’argent.

« Une émission qui génère autant d’argent que Doctor Who devrait en récupérer plus, franchement. »

Respect total de leur honnêteté. Ils ont à cœur les meilleurs intérêts de la série.

Riche pas fait d’argent

RICHARD Madeley n’a aucun problème à craquer pour son faux bronzage et ses reflets blonds.

Mais sa fille Chloé dit que Richard lui cachait ses soucis d’argent quand elle était jeune.

Chloé a déclaré : « Ce n’est qu’à l’âge de huit ou neuf ans que mes parents ont commencé à gagner beaucoup d’argent. Avant cela, ils avaient quatre enfants, une hypothèque paralysante et nous n’avions pas beaucoup d’argent pour jouer.

« Les vacances étaient des caravanes en Cornouailles. Je me souviens très bien d’avoir neuf ans, d’avoir fait la queue avec mon père aux alentours de Noël et cela s’est élevé à un montant important, comme 100 £, et je me souviens qu’il s’est penché et a murmuré à mon oreille : la crainte de Dieu m’envahit ».

Le gourou du fitness a déclaré au podcast de Russell Kane : « Je ne veux pas être cette fille qui compte sur ses parents pour de l’argent. Je ne veux jamais leur demander d’argent.

Tot peut être la fin pour Lou

ELLE vient tout juste de quitter EastEnders pour se concentrer sur sa vie de nouvelle maman.

Maintenant, Louisa Lytton – dont le premier enfant est attendu en septembre – n’est pas du tout sûre de revenir, bien que les auteurs du feuilleton aient laissé la porte ouverte à son retour.

Louisa, qui joue Ruby, dit qu’elle fait face à un dilemme auquel de nombreuses femmes doivent faire face lorsqu’elles deviennent parents.

Elle a déclaré au podcast Made By Mammas: «Je suis à la maison en tant que maman. Je fais ce que je voulais le plus dans la vie, donc je ne pense pas que je serai pressé de retourner au travail.

« Mais alors, en même temps, je ne sais pas parce que c’est qui je suis. Alors, aurai-je ce moment de « j’ai besoin d’un peu plus de moi-même à nouveau » ? Je vais rester à la maison, donner un an, je pense, de ne pas travailler. Mais si je décide d’y retourner avant ou après, nous réglerons le problème à partir de là.

Denise a un attrait flexible

SUPPLE Denise Welch montre au monde qu’elle est toujours une femme lâche.

L’acteur et panéliste de Loose Women, qui incarne Trish Minniver dans Hollyoaks, le feuilleton de Channel 4, a courageusement tenté cette mise en place douloureuse.

Et elle aurait pu le regretter.

En postant une vidéo sur son compte Instagram, Denise a déclaré : « Aujourd’hui, c’est mon premier cours de trapèze, après quoi je vais chez le dentiste. . . et savez-vous, j’ai hâte d’avoir cette perceuse dans ma paraison.

Son mari impertinent, Lincoln Townley, a été l’un des premiers à répondre en disant : « Je prépare ça dans la chambre ce soir. »

Espérons juste que Denise est toujours en un seul morceau.