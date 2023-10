Peter Bone : le député qui « s’est exposé à son aide et l’a enfermé dans les toilettes » perd le fouet conservateur

Inscrivez-vous à notre e-mail gratuit sur le Brexit et au-delà pour connaître les derniers titres sur ce que le Brexit signifie pour le Royaume-Uni. Inscrivez-vous à notre e-mail sur le Brexit pour les dernières informations

Peter Bone a été déchu du fouet conservateur après avoir été reconnu coupable de s’être exposé de manière indécente à un membre du personnel et de l’avoir piégé dans la salle de bain d’une chambre d’hôtel.

Le responsable des normes du Parlement a confirmé cinq allégations d’intimidation et une d’inconduite sexuelle contre le principal partisan du Brexit et a recommandé une longue suspension.

Une porte-parole du chef du parti conservateur, Simon Hart, a déclaré que M. Bone – qui fait face à une éventuelle élection partielle dans son siège de Wellingborough et Rushden – ne siégerait plus avec le parti aux Communes.

La suspension de six semaines recommandée par le Groupe d’experts indépendants (IEP) déclencherait une pétition de révocation si elle était approuvée par les députés – créant encore un autre casse-tête électoral partiel pour Rishi Sunak.

L’organisme de surveillance des plaintes parlementaires a reconnu que M. Bone avait « commis de nombreux actes d’intimidation et un acte d’inconduite sexuelle » contre un membre du personnel en 2012 et 2013.

Le commissaire aux normes a également déclaré que le député – qui a nié toutes les allégations d’inconduite et a attaqué l’enquête « viciée » de l’organisme de surveillance – s’était exposé de manière indécente au plaignant lors d’un voyage à l’étranger.

Le député d’arrière-ban, l’un des conservateurs pro-Brexit les plus virulents, s’est rendu coupable de « violence, de cris et d’injures, de comportements moqueurs, dépréciants et humiliants, ainsi que d’ostracisme ».

Le rapport de l’IEP a également révélé que le député vétéran avait également « fait pression à plusieurs reprises sur [the complainant] pour lui faire un massage au bureau ».

Le rapport détaille comment M. Bone a réservé une chambre d’hôtel simple pour lui et le plaignant lors d’un voyage de travail en Espagne, ce qu’un membre du personnel a déclaré L’indépendant est extrêmement inhabituel.

M. Bone s’est ensuite mis en colère lorsque le plaignant a séparé les deux lits simples de la chambre avant de créer une situation dans laquelle le plaignant était « confronté à son pénis de très près », selon le rapport.

Dans une déclaration publiée sur Twitter/X, M. Bone a déclaré que les allégations étaient « fausses » et « sans fondement », ajoutant : « Aucune des allégations de mauvaise conduite portées contre moi n’a jamais eu lieu. »

M. Bone a indiqué qu’il lutterait contre la suspension, affirmant que c’était « un honneur » de représenter ses électeurs et « je continuerai à les représenter au mieux de mes capacités ».

Il a accusé l’enquête de l’organisme de surveillance parlementaire d’être « viciée et injuste sur le plan procédural ». « Je suis actuellement en discussion avec des avocats sur les mesures qui pourraient et devraient être prises », a-t-il ajouté.

Cela organiserait la dernière d’une série d’élections partielles tests pour M. Sunak dans des sièges conservateurs sûrs, le parti étant à la traîne des travaillistes dans les sondages.

M. Bone dispose d’une majorité de 18 540 voix, soit moins que celle renversée par le député travailliste Keir Mather à Selby et Ainsty en juillet.

Sa suspension recommandée intervient quelques jours avant que M. Sunak ne fasse face à des élections partielles clés dans le Mid Bedfordshire et à Tamworth – où les électeurs seront en mesure de donner leur verdict sur la performance du gouvernement.

