Peter Beale d’EastEnders est déjà de retour à Walford, révèle l’acteur Max Bowden

La star d’EASTENDERS Max Bowden taquine l’avenir de son personnage Ben Mitchell et les scènes de Peter Beale alors qu’il retourne à Walford.

L’acteur, 28 ans, a taquiné les retrouvailles de Ben Mitchell avec son neveu Peter Beale, après que la BBC a confirmé que Peter reviendrait en juin.

Bbc

Max a taquiné une réunion avec le neveu de Ben, Peter[/caption] Bbc

Max s’attaque actuellement à un scénario de trouble de l’alimentation[/caption] Bbc

Thomas Law reprendra son rôle de Peter Beale[/caption]

Thomas Law reprendra à nouveau le rôle de Peter, comme il l’a joué auparavant de 2006 à 2010.

Avant sa sortie l’année dernière, Peter avait eu une querelle majeure avec Ben, qui l’avait accidentellement agressé dans une affaire d’identité erronée.

En plus de Peter, Ben retrouvera également son frère Ian Beale, qui revient également sur la place.

Les téléspectateurs ont été ébranlés après qu’un épisode choquant a révélé qu’Ian vivait à l’étranger avec son ex-femme Cindy Beale, que les téléspectateurs croyaient morte.

C’était une double bombe car Cindy a également été exposée en tant que Rose Knight, mariée à George Knight qui est le nouveau propriétaire du Queen Vic.

L’ancien couple a deux filles ensemble, Anna et Gina, qui croyaient que leur mère les avait abandonnées, mais a récemment engagé un détective privé pour essayer de la retrouver.

Comment la famille Knight réagira-t-elle lorsqu’elle se retrouvera face à face avec Cindy ?

Max a partagé son enthousiasme pour les personnages de retour Ian et Peter.

Il a déclaré à Inside Soap Magazine : « La dynamique professionnelle et personnelle entre moi et Adam [Woodyatt] a toujours été brillant, nous avons toujours été de bons amis et j’ai hâte de le retrouver.

« Tom, qui revient en tant que Peter, est un gars tellement adorable. C’est un grand acteur et nous avons eu quelques scènes ensemble que j’ai beaucoup appréciées.

« Tom apprend toujours et fait de bons choix – c’est ce que j’aime regarder en tant qu’acteur. «

L’acteur a également abordé la nouvelle histoire des troubles de l’alimentation de son personnage Ben.

Les téléspectateurs ont vu Honey Mitchell soutenir Ben dans son épreuve et l’encourager à dire à ses proches ce qu’il ressent – ​​mais écoutera-t-il?

Max a ajouté: «Il lutte éternellement et physiquement. Je pense que c’est décisif pour Ben maintenant, c’est sa dernière chance.

« Il devient plus déterminé à obtenir de l’aide grâce à Kat, Callum et Jay éventuellement aussi. »

EastEnders est diffusé du lundi au jeudi à 19h30 sur BBC One.

Bbc

Les téléspectateurs ont été ébranlés après que Cindy a été révélée vivante[/caption] Bbc

Et s’est révélé être Rose Knight[/caption]