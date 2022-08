Peter Beagle, auteur de “La dernière licorne”, reprend le contrôle

“Mon seul autre travail était d’emprunter aux gens”, a-t-il déclaré. “Ce qui comptait, c’était la survie.”

Beagle a été marié trois fois, mais il a le même meilleur ami depuis l’âge de cinq ans, un peintre nommé Phil Sigunick. L’un de ses premiers livres, “Je vois par ma tenue”, parlait d’un voyage en scooter à travers le pays que les deux amis ont fait dans les années 1960. Beagle a rappelé qu’au fil des ans, Sigunick aimait dire, les choses “que vous ferez pour un dollar et demi m’étonnent toujours”. (Mais avec un mot de malédiction salé ajouté.)

Lorsque Beagle a rencontré Cochran en 2001, il était en plein divorce et criblé de dettes. Les deux hommes ont commencé à travailler ensemble, et finalement, Cochran a commencé à gérer les finances de Beagle, à payer les factures de Beagle et à lui rationner l’argent comme “s’il s’agissait d’un parent qui administrait une allocation pour un enfant”, selon des documents judiciaires.

Cochran, qui est également écrivain, a créé une société appelée Avicenna Development Corporation pour héberger à la fois sa propriété intellectuelle et celle de Beagle. Les deux hommes se partageraient la propriété à 50-50, mais, selon des documents judiciaires, elle était structurée de telle manière que Cochran contrôlait l’entreprise. Beagle a déclaré devant le tribunal qu’il n’avait même jamais eu connaissance d’une partie de l’argent gagné sur la base de ses créations, y compris un paiement de 100 000 $ pour un différend sur les droits impliquant “The Last Unicorn”.

“J’ai fait confiance à Connor”, a déclaré Beagle. “Ce qui était une erreur.”

En 2015, Beagle a poursuivi Cochran en Californie supérieure – un procès difficile au cours duquel deux des enfants de Beagle ont témoigné contre lui, a-t-il déclaré. À la fin du témoignage de sa fille, a déclaré Beagle, il a baissé les yeux et s’est rendu compte que son avocate, Kathleen Hunt, lui tenait la main.

Cochran a été reconnu coupable d’abus financier envers les aînés, de fraude et de manquement à l’obligation fiduciaire. Il a également été reconnu coupable de diffamation pour avoir dit aux amis, aux membres de la famille et aux associés de Beagle que l’écrivain souffrait de démence.