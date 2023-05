Peter Ash d’ITV Coronation Street révèle le plus grand obstacle dans le scénario dévastateur du MND de Paul Foreman

La star de CORONATION Street, Peter Ash, a parlé de les moments difficiles du tournage de son grand scénario de sortie.

Le personnage de Peter, Paul Foreman, a reçu un diagnostic de maladie du motoneurone, ce qui conduira à un futur scénario de sortie.

TVI

Billy a été dévasté après avoir appris que Paul avait MND[/caption] TVI

Paul continue de cacher son état à sa famille[/caption] TVI

La querelle de Gemma et Paul se termine le jour du mariage de Gemma[/caption]

L’acteur a révélé qu’il avait reçu une réponse écrasante et des messages de soutien de la part des téléspectateurs au sujet de l’histoire déchirante et des scènes dévastatrices.

Il a déclaré: «Les gens ont été adorables. Ils disent qu’ils ne veulent pas qu’il parte et des choses comme ça. Encore une fois, j’apprécie vraiment cela. Les supporters sont incroyables. Nous avons des fans incroyables et c’est génial.

Peter a également expliqué comment son personnage essayait de cacher ses symptômes à ses proches.

Des scènes récentes ont vu Paul perdre la capacité d’utiliser sa main et son pied.

L’acteur a partagé à quel point il était difficile de décrire avec précision les symptômes de MND.

Il a déclaré: «C’est juste une autre couche de choses auxquelles vous devez penser.

« Je dois être très conscient que je n’utilise pas inconsciemment [the hand and foot]. Donc, comme vous le remarquerez probablement, j’ai souvent la main droite dans la poche droite.

« Pour que je ne sois pas tenté de l’utiliser sur le plateau, et aussi parce que le personnage essaie de le cacher donc c’est un endroit pour le cacher je suppose.

« Maintenant qu’il a la jambe, le symptôme du pied tombant, c’est aussi un peu plus difficile et très difficile à cacher. C’est pourquoi il ne veut pas aller au mariage et tout.

« Ouais, c’est juste une autre couche de choses auxquelles vous devez penser. C’est le côté technique par opposition au côté émotionnel.

Dans les scènes à venir, Billy Mayhew (Daniel Brocklebank) tentera de persuader Paul d’assister au mariage de sa sœur.

Paul est enfin convaincu lorsqu’il apprend de Joseph Brown (William Flanagan) que Gemma (Dolly-Rose Campbell) a pleuré, ce qui le pousse à s’excuser et tout est pardonné.

La cérémonie est bien entamée et les émotions sont vives alors que Gemma et Chesney échangent leurs vœux.

Dans les scènes ultérieures, Paul entraîne Gemma pour un duo, tandis que Billy et Bernie Winter (Jane Hazlegrove) frappent la piste de danse – laissant Paul déterminé à saisir le bonheur tant qu’il le peut.

L’état de raccourcissement de la vie de Paul sera-t-il enfin révélé à sa famille ?