Peter Andre s’ouvre sur I’m A Celebrity lorsqu’il a rencontré son ex-femme Katie Price et dit que ce fut une “expérience incroyable”

PETER Andre a parlé de son passage dans I’m a Celebrity après le lancement de la nouvelle série hier soir.

L’homme de 49 ans a joué dans la série de 2004 aux côtés de sa désormais ex-femme Katie Price, avec leur histoire d’amour captivante à l’époque.

TVI

Peter a parlé de son séjour dans la jungle lorsqu’il est apparu sur GMB[/caption]

Aujourd’hui, Pete a remplacé Andi Peters sur Good Morning Britain pour présenter le dernier concours aux téléspectateurs – et l’animatrice Susanna Reid l’a grillé pendant son temps libre dans la jungle.

Il a déclaré: «Ce fut l’expérience la plus incroyable. C’est incroyable quand j’y pense… les regarder entrer hier soir, nous n’avions pas fait Walk The Plank il y a 18 ans, ça m’a fait flipper.

Discutant des entrées dramatiques d’Olivia Attwood et de Chris Moyles, Pete a poursuivi: “Quand Chris et Olivia ont sauté de l’hélicoptère, je ne pouvais pas faire ça – j’aurais échoué à ce moment-là.”

Interrogé sur ses conseils pour les stars de cette année, Pete a répondu qu’ils devraient “dire oui à tout” et se rappeler que “tout le monde regarde”.

Après s’être rencontrés dans la jungle, Pete et Katie, 44 ans, se sont mariés et ont eu des enfants Junior, 17 ans, et Princess, 15 ans, avant leur séparation de choc en 2009.

Les chanteurs Junior et Princess se sont récemment confiés sur le temps passé par leurs parents dans la jungle et ont admis qu’ils adoreraient faire le spectacle eux-mêmes.

Junior a déclaré à Metro : « Je pense que nous devons faire ça ! Représenter!”

Il a plaisanté: “Nous venons de la jungle, n’est-ce pas?”





Princess a ajouté à propos d’un passage dans la jungle : « C’est quelque chose que je veux vraiment faire.

“Ce serait vraiment bien d’y aller, sachant que nos deux parents étaient là-bas, c’est comme ça qu’ils se sont rencontrés.”