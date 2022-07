Peter Andre révèle la raison déchirante pour laquelle il redresse toujours ses cheveux

PETER Andre a révélé la raison déchirante pour laquelle il redresse toujours ses cheveux après avoir été victime de racisme au cours de ses années de formation.

Les cheveux de la star sont naturellement bouclés, mais il redresse ses mèches après avoir été marqué à vie par le harcèlement de son enfance.

Instagram

La star a été prise pour cible lorsque sa famille grecque a déménagé du Royaume-Uni en Australie[/caption]

Peter, aujourd’hui âgé de 49 ans, a été pris pour cible alors qu’il était enfant lorsque sa famille chypriote-grecque a déménagé du Royaume-Uni en Australie – où ils étaient la seule famille «ethnique» des environs.

“Dans les premières années en Australie, j’ai subi beaucoup de racisme. C’était une période difficile », a-t-il déclaré.

“Non seulement nous étions les seuls Grecs de la Gold Coast, mais j’avais un accent anglais, des cheveux bouclés, un gros nez – et nous nous sommes vraiment démarqués.

“Je continue de lisser mes cheveux parce que les cheveux bouclés me rappellent que je suis ce petit enfant et que ces enfants m’appellent ce qu’ils ont fait à l’école.”

En savoir plus sur Peter André CŒUR D’OR L’hommage émouvant de Peter Andre à sa femme Emily à l’occasion de leur anniversaire de mariage la panique de pete Peter Andre révèle la peur de la princesse après le contrecoup de la photo de maquillage glamour de sa fille

Peter a révélé avec émotion que même des décennies plus tard, il ne laisserait pas ses cheveux dans leurs boucles naturelles à cause des remarques désagréables qu’il avait reçues dans son enfance.

«Je ne serais toujours pas vu mort dans une boîte de nuit parce que j’associe cela à un traumatisme. Ces gars étaient sérieux.

« Je n’arrêtais pas de penser : ‘Qu’est-ce que j’ai fait de mal ?’ Et c’est là que j’ai commencé à intérioriser la peur.

“Je l’ai juste mis en bouteille et j’ai pensé: ‘Ça va aller’.





“Parce que les autres ne peuvent pas le voir, ils pensent que tu vas bien et tu souffres en silence.”

Il a poursuivi sur le podcast Life Changing Stories de Carol Vorderman – The Pride of Britain : « Des millions de personnes souffrent comme ça, il y a de petits points de déclenchement qui les rendent craintifs.

En savoir plus sur le soleil LE TEMPS DE JEU EST TERMINÉ Ma petite fille s’est brûlée en jouant avec ses jouets pendant la canicule WAKEY WAKEY Je suis au bout du rouleau avec mes voisins bruyants alors j’ai décidé de me venger

«Je ne me présenterais pas simplement à un événement avec des cheveux bouclés. Je ne peux tout simplement pas me résoudre à le faire, même maintenant, et j’ai suivi une thérapie.

“Je vois encore comment ces enfants m’ont appelé quand je me regarde dans le miroir.”

Il avait précédemment révélé que les choses allaient si mal qu’il envisageait de se suicider et qu’il avait même été pris pour cible par un enseignant lors d’une attaque raciste choquante.