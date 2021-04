PETER Andre a refusé de laisser son fils Junior se faire tatouer le cou et les oreilles percées en lui disant: «Pas sur ma montre.»

Le jeune homme de 15 ans, le fils aîné du chanteur avec son ex-femme Katie Price, prépare ce qu’il a appelé un «éclat».

Instagram

Junior Andre a dit qu’il voulait des oreilles percées et un tatouage au cou – mais papa Peter a d’autres idées[/caption]

Il a déclaré aux abonnés d’Instagram: «Quand j’aurai 16 ans, j’espère avoir un éclat. Je veux me faire percer les deux oreilles.

«Je ne suis pas sûr que j’en conviendrait à un seul et je ne sais pas lequel est le bon. Quand je serai plus âgé, je veux aussi un tatouage au cou – un gros tatouage au cou mais sur mon visage.

«Je ne pense pas que je conviendrais à une manche, tu sais, je ne sais pas, mais je pense à un tatouage au cou.

«Je veux faire du théâtre et tu dois les couvrir, mais oui, je pense à un tatouage au cou.»

BackGrid

Le garçon, qui a envie d’être acteur, sur le tournage du film On The Other Foot l’année dernière[/caption]

Instagram

Junior, 15 ans, est le deuxième fils aîné de Katie après Harvey, 18 ans[/caption]

Les Andres / Youtube

Il apparaît souvent dans des vidéos avec son fils Junior, qu’il a surnommé un « gangsta de Surrey »[/caption]

Cependant, en écrivant Nouveau magazine Aujourd’hui, Peter a déclaré: «Quelqu’un m’a dit qu’il avait fait une période de questions sur Instagram et quand on lui a demandé ce qu’il pensait d’avoir 16 ans, quelque part dans la réponse, il a dit qu’il voulait se faire percer les oreilles et se faire tatouer le cou.

«Euh, pas sous ma surveillance, il ne le fera pas! Ecoutez, je sais ce que c’est que d’être un adolescent et de vouloir avoir 10 ans de plus que vous ne l’êtes réellement, mais en tant que parent, essayer de soulager les rênes est difficile année après année.

«Vous devez lâcher prise un peu, mais toujours être assez sévère pour leur permettre de devenir progressivement des adultes.»

Peter est l’aîné de la star de télé-réalité Katie, 42 ans, et du chanteur Peter, 48 ans, qui partagent également la fille de 13 ans, Princess.

Junior et son père se sont tous deux essayés au jeu d’acteur dans le film On The Other Foot, où le personnage de Peter avait un tatouage au cou.

L’été dernier, la star de Mysterious girl s’est moqué de son fils pour avoir fait des «signes de gangs» avec sa Bentley alors qu’ils se rendaient à leur coopérative locale.

Peter a ri: «Signes de gangs? À Surrey? Alors qu’est-ce que c’est, vous pensez que vous faites partie du massif du Surrey?

Paraissant irrité, Junior lui dit: «Oh non papa, détends-toi. Allez, tu es ennuyeux maintenant.





S’ouvrant aux caméras sur son émission de télé-réalité sur YouTube, Peter a déclaré plus tard: «Je me dis: ‘Pourquoi parlez-vous comme ça?’

«Ensuite, il ira sur YouTube et trouvera un clip de moi à 19 ans et je parlais comme ça. Je grince des dents. Je grince des dents.

«Alors il dit ‘alors, désolé, qu’est-ce que tu disais de moi?’ Il a raison, je ne peux même pas essayer. Même si je me moque, je suis probablement ennuyé parce que cela me rappelle un jeune moi.