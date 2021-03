Peter Andre recrute sa fille Princess pour jouer avec lui dans la publicité Coco Pops

Peter Andre a recruté sa fille Princess pour participer à une publicité très rose de Coco Pops.

La chanteuse Mysterious Girl, 48 ans, a pris le thème rose de la boîte de céréales en édition limitée très au sérieux et a décoré sa cuisine avec des ballons roses sans fin, des ballons à la fraise, des nattes roses.

Pour compléter le décor à la Barbie, la princesse de 13 ans portait une robe de chambre rose.

«Nous savons tous que les princesses adorent le rose, alors vous auriez dû voir l’expression sur le visage de ma princesse quand elle a vu cela», a écrit la star dans son message.

«Kellogg’s nous a mis au défi de donner à notre cuisine une touche de rose avec tous ces ballons, pour célébrer le lancement de leurs nouveaux Coco Pops ROSE Fraise et Choc Blanc – qui rendent votre lait rose et contiennent 30% moins de sucre que les autres chocolats grillés. céréales de riz *. »







(Image: Instagram)



Le joli post rose vient après que Princess ait profité d’une petite cure de jouvence avec sa mère Katie Price.

Malgré l’aversion de Peter pour sa fille qui se maquille trop, Princess et l’homme de 48 ans se sont toujours amusés avec les produits.

Dans une photo récente aux côtés de l’ancien mannequin glamour, Princess a partagé sa joie de son nouveau look.







(Image: katieprice / Instagram)



La magnifique adolescente a montré ses talents de mannequin dans le magnifique cliché qui l’a vue prendre la pose aux côtés de sa mère sosie et de sa petite soeur Bunny, six ans.

Bien sûr, les trois ont secoué un ensemble entièrement rose (parce que pourquoi pas?) Tandis que Princess et Katie ont complété le look avec de faux cils et du brillant à lèvres.

La mère et la fille avaient une peau brillante et bronzée et un fard à paupières enfumé.

En décembre, le père de la princesse, Peter, 48 ans, aurait été sérieusement « malheureux » après que sa fille se soit complètement envolée pour une séance photo avec sa célèbre maman.