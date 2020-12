Peter Andre a révélé qu’il n’avait plus l’intention de prendre sa retraite à 50 ans alors qu’il se tournait vers le succès d’Hollywood et de YouTube.

Le chanteur de Mysterious Girl a avoué qu’il avait été inspiré pour continuer à travailler après que Nick Hewer de Countdown ait annoncé qu’il cessait d’animer l’émission lorsque le verrouillage l’avait obligé à réévaluer sa vie.

Ecrire dans cette colonne dans Nouveau! magazine, le père de quatre enfants a écrit: «Avant cette année, j’avais envie de ralentir tout droit et de semi-arrière quand j’ai atteint 50 ans, mais le verrouillage m’a aussi fait réévaluer et réaliser que je veux pousser plus fort et travailler solidement. .

«J’ai hâte de me remettre au travail correctement!»

Le joueur de 47 ans a révélé plus tôt cette année qu’il avait de grands projets pour décrocher un rôle dans un film hollywoodien une fois la pandémie terminée.







(Image: Instagram)



Il a déclaré à l’époque: «J’ai obtenu mon visa américain et je suis désespéré d’y aller.

«J’ai dit en plaisantant que j’allais prendre ma retraite à 50 ans, mais j’ai trouvé cette nouvelle faim pour l’écriture et le théâtre, alors j’ai ajouté cinq ans de plus.

Et maintenant, la star a cimenté ses plans en révélant ses ambitions pour les prochaines années dans sa chronique.

«Le cinéma est toujours mon objectif principal. Le film que j’ai tourné avec Junior – On The Other Foot – sortira l’année prochaine et j’ai une réunion cette semaine sur un autre », a-t-il dit.







(Image: Instagram)



«J’adorerais aussi continuer à développer notre chaîne YouTube et faire plus d’écriture pour d’autres artistes.»

Sa retraite retardée survient quelques mois seulement après avoir avoué que lui et sa femme Emily avaient accepté d’avoir deux autres enfants au cours des trois prochaines années avant l’âge de 50 ans.

Le chanteur a déjà expliqué comment Emily et lui ne pouvaient pas décider d’agrandir leur famille – qui comprend leurs propres enfants Theo, quatre ans, et Amelie, six ans et les enfants de Peter avec un ex Prix ​​Katie , Junior, 15 ans et Princess, 12 ans, – ou gardez les choses telles qu’elles sont.







(Image: peterandre / Instagram)



Broody Peter a admis qu’il avait travaillé dur pour convaincre Emily d’avoir un autre enfant, mais maintenant le verrouillage semble avoir changé d’avis.

« Ici, j’essayais de comprendre l’idée d’avoir un enfant de plus, mais Emily me jette une bombe d’avoir deux autres enfants », a déclaré le père ravi. Le soleil en ligne.

Peter a révélé que le verrouillage l’avait rapproché d’Emily et lui plus que jamais et qu’ils étaient tous deux enthousiastes à l’idée de développer leur couvée.