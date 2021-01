Peter Andre a affirmé qu’il avait eu une crise de la quarantaine au cours des années où il était marié au mannequin glamour Katie Price.

Le joueur de 47 ans est d’humeur réfléchie alors qu’il envisage d’avoir 50 ans dans un peu plus de deux ans.

Et en regardant en arrière sur les deux dernières décennies, la star de télé-réalité admet qu’il a eu une « crise de la quarantaine » clichée alors qu’il était dans la trentaine – le laissant dégonflé quand il a atteint la quarantaine.

C’est pendant la trentaine que Peter a eu une romance très médiatisée avec Katie, 42 ans, pour qui il est tombé amoureux après avoir joué à ses côtés dans I’m A Celebrity Get Me Out Of Here en 2004.







(Image: publicité gratuite Pr)



S’ouvrant sur son passé au Sun dimanche, Peter a déclaré: «Ma crise de la quarantaine était dans la trentaine.

«Je voulais toutes les voitures rapides, Ferrari et Lamborghini.

«Je me souviens m’être senti vraiment déprimé quand j’ai eu 40 ans, mais maintenant je suis tellement plus effrayé et j’aime la vie.

« Je suis dans un endroit heureux. Je veux être dans la meilleure forme de ma vie – 50 est le nouveau 30. »

Peter avait 30 ans lorsqu’il a joué dans I’m A Celeb aux côtés de Katie – qui avait 25 ans à l’époque.

Le couple s’est marié en 2005 mais s’est séparé en 2009 – avec Pete 36 à la fin de leur mariage.







(Image: Getty Images)



Au cours de leur relation mouvementée, Peter et Katie ont accueilli leurs enfants Junior et Princess et ont également participé à une série d’émissions de téléréalité sur leur vie ensemble.

Depuis le divorce de Katie, Peter a épousé Emily MacDonagh avec qui il a deux autres enfants – une fille nommée Amelia et un fils nommé Theo.

Peter et Emily se sont mariés en 2015.