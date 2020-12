Peter Andre a fait tout son possible pour être un père embarrassant en écrasant la dernière vidéo TikTok de Princess.

Le chanteur de Mysterious Girl a avoué qu’il adorait reprendre les vidéos de sa fille parce que cela la remontait tellement.

Peter, 47 ans, qui partage la princesse de 13 ans et son fils Junior, 15 ans, avec son ex-femme Katie Price, a été vu en train de pousser sa petite fille pour reprendre sa vidéo.

On voit la princesse debout dans la cuisine, vêtue d’un pantalon de jogging gris et d’un pull assorti, lançant des signes de paix à la caméra et dansant au son de la musique lorsque Peter prend le relais.

La princesse a l’air mortifiée alors qu’elle pousse son père à l’écart et essaie de continuer sa routine, seulement pour que Peter fasse à nouveau irruption dans le cadre.

Pour essayer de contourner le problème, Princess saute sur le dos de son père pour continuer sa vidéo.

Peter l’a partagé sur son compte Instagram, en écrivant: « Elle me déteste interrompre son tik tok alors devinez quoi ??? love ya chook @officialprincess_andre »

Les fans du papa adoré l’ont adoré.

L’un l’a appelé: « Un papa génial »







Une autre a plaisanté: « J’ai hâte d’ennuyer mes enfants quand ils seront plus âgés. Remboursez »

« U deux sont géniaux », a déclaré un autre fan.

Tandis que l’on riait: « C’est moi à chaque fois avec ma fille »

Pete, qui partage également les enfants Amelia, six ans, et Theo, quatre ans, avec sa femme Emily, a récemment déclaré qu’il craignait de ne plus revoir ses parents âgés en raison de l’interdiction de voyager contre le coronavirus.







La star, originaire d’Australie, a déclaré qu’il souhaitait désespérément embrasser ses parents Thea et Savvas, tous deux âgés de 80 ans.

Ses parents n’ont pas pu voyager d’Australie et Pete s’inquiète de ne plus jamais les revoir.

Il a déclaré au Sun: « Le plus beau cadeau de Noël serait de voir maman et papa, mais ce n’est pas autorisé.

« Papa me disait qu’ils avaient dit aux nouvelles que c’était peut-être même la fin de l’année prochaine qu’ils autoriseraient les voyages internationaux. »