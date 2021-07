PETER Andre a été contraint d’interdire à sa fille Princess d’aller sur Love Island – après avoir dit à ses fans qu’elle ferait « 100% » le spectacle.

La chanteuse peu impressionnée a interrompu ses questions-réponses sur Instagram avec son propre message après que la jeune fille de 14 ans a révélé ses intentions.

4 Peter Andre a interdit à sa fille Princess de faire Love Island

4 La princesse est vraiment impatiente de participer à l’émission de rencontres

Lorsqu’on lui a demandé si elle ferait l’émission de rencontres ITV2, Princess a répondu: « 100%. Je veux vraiment continuer parce que quand je le regarde, je me dis, oh mon dieu.

«Je ne sais pas, ça a l’air juste amusant. Oui, je veux y aller quand je serai plus grand. »

À ce moment-là, Pete est apparu vêtu d’une cagoule et, masquant sa voix, a déclaré: « Salut tout le monde, ce n’est pas son père qui parle, elle n’ira pas sur Love Island. »

Il a enlevé le capot et a poursuivi: « Oui, c’est moi qui a raison, et non, elle n’ira pas sur Love Island.

« Pas demain, ni l’année prochaine ni… jamais.

Cela n’arrive pas. Ni demain, ni l’année prochaine ni… jamais. Pierre André

« Alors oui, n’hésitez pas à vous abonner à sa vidéo et à profiter du reste de la vidéo, mais allez, ça n’arrive pas. »

Pete dit Princess and Junior, 16 ans, avec son ex-femme Katie Price.

Le hitmaker de Mysterious Girl, 48 ans, a précédemment expliqué qu’il n’autoriserait même pas Princess à regarder l’une des émissions de télé-réalité les plus populaires d’ITV – malgré le fait qu’elle ait trouvé l’amour avec sa mère dans I’m A Celebrity.

Pourtant, il semble qu’il ait fait marche arrière après le début de la série ensoleillée de cette année.

Peter a parlé de sa concession dans sa chronique pour New Magazine et a écrit: « J’ai dit que je n’allais pas laisser Princess regarder Love Island mais maintenant qu’elle a 14 ans, j’ai décidé de céder et elle l’a regardé avec moi.

« D’une certaine manière, je suis content de l’avoir laissée parce qu’elle n’était pas si embêtée par ça.

« J’ai dit ‘Voilà, vous n’avez pas besoin de le regarder à nouveau !’. »

Love Island présente un comportement auquel certains parents pourraient ne pas vouloir que leurs enfants participent

Pete est très protecteur envers la princesse

