Peter Andre a filmé son fils Junior l’air très nerveux alors qu’il l’emmenait se faire vacciner contre le VPH.

Le jeune homme de 15 ans se dirigeait vers son jab cette semaine et le père Peter en a profité pour filmer l’occasion pour la chaîne YouTube familiale.

Le duo père-fils a tourné la caméra sur eux-mêmes pour emmener les fans vivre l’expérience.

Dans la voiture sur le chemin de la chirurgie, Junior a déclaré aux téléspectateurs de la chaîne de Peter « The Andres » qu’il voulait que sa belle-mère Emily vienne avec lui car elle est médecin et il était nerveux pour la façon dont il réagirait, mais papa Peter faisait un pas pour le prendre à la place.

Les jeunes adolescents se voient offrir le vaccin contre le papillomavirus humain qui aide à se protéger contre les cancers du col de l’utérus, de la bouche et de la gorge et des régions anales et génitales.









Il aide également à protéger contre les verrues génitales.

«Je déteste les injections, je déteste les aiguilles», expliqua l’adolescent, ajoutant qu’elles la faisaient pâlir et étourdiraient.

Peter a taquiné un extrait de la vidéo complète de YouTube sur son Instagram, en écrivant: «Dans notre dernière vidéo, Junior brave le vaccin si important contre le VPH … bravo fils.

Junior avait sa deuxième de trois vaccinations.

Le dernier qu’il aura dans deux mois, et Peter était soulagé de connaître son fils car il aurait reçu le vaccin complet avant d’avoir 16 ans.









Une fois à l’intérieur de la chirurgie, Peter a présenté l’infirmière qui se préparait à injecter Junior.

Il a déclaré: «Je suis ici avec la charmante Julie qui va administrer l’injection à Junior pour le virus HPV, ce qui est bien sûr très important pour les adolescents – c’est pourquoi nous voulons le montrer.

«Ce n’est pas toujours amusant de recevoir l’injection, mais Julie est une maîtresse si bien que ce soit bien.

L’infirmière fortement habillée a dit à Junior de penser à une barre de chocolat alors qu’elle enroulait la manche d’un Junior très nerveux et lui donnait le coup.

L’adolescent grimaça sous son masque alors que l’aiguille pénétrait, forçant son père à lui demander s’il allait bien, ce à quoi Junior répondit fermement: «Oui.







(Image: Instagram)



L’infirmière a mis un pansement multicolore sur le bras de Junior avant de lui donner des instructions de suivi.

Elle a ensuite expliqué qu’elle avait administré le vaccin plus fréquemment récemment après avoir été présenté aux garçons du NHS.

De retour dans la voiture, Junior a rassuré les téléspectateurs sur le fait qu’il se sentait bien – bien qu’avec un bras mort – avant d’encourager les autres à faire de même et à se faire vacciner s’ils le pouvaient.

Pete partage Junior et sa sœur Princess, 13 ans, avec son ex-femme Katie Price, et il a Amelia, six ans, et Theo, trois ans, avec sa femme Emily.