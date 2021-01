Peter Andre se bat contre Covid-19, selon les rapports.

Le chanteur et star de télé-réalité, 47 ans, aurait été testé positif au coronavirus alors qu’il ne savait pas comment il aurait pu le contracter.

Maintenant, on dit qu’il est « extrêmement fatigué et malade ».

Une source a déclaré au Sun: « Peter a commencé à se sentir mal il y a quelques jours, mais il ne se doutait pas qu’il avait Covid, malgré une sensation de fatigue et de malaise extrême.

« Mais il a décidé de passer un test pour s’en assurer car il a commencé à se sentir très faible, ce qui est inhabituel pour lui et il a parfois du mal à respirer. »

L'initié a ajouté que Peter était à peine sorti et avait passé la plupart de son temps à la maison avec sa famille.







Ils ont poursuivi: « Parce qu’Emily travaille et que le Royaume-Uni est bloqué, Pete n’a d’autre choix que de s’occuper de ses quatre enfants comme d’habitude et de s’isoler loin d’Emily à la maison. »

«Il n’y a personne d’autre pour s’occuper des enfants et il ne veut pas faire courir à quiconque le risque de l’attraper.

« Toute la famille est en quarantaine maintenant. »

La direction de Peter a depuis confirmé son test positif, disant aux fans qu’il «s’en sortait bien».

Aujourd’hui marque également le septième anniversaire de la plus jeune fille Amelia.

Amelia est l’aînée de Pete et Emily, car ils ont également Theo, quatre ans.

Pendant ce temps, Pete a également Junior, 16 ans, et Princess, 13 ans, avec son ex-femme Katie Price.

Emily, médecin du NHS, est en première ligne contre le coronavirus depuis le début de la pandémie et a été testée positive pour Covid en juillet.

Elle a été forcée de s’isoler dans leur maison, se rappelant après son rétablissement: «Je n’ai pu leur faire signe que du haut des escaliers. Pete et moi avons également dormi dans des chambres séparées juste pour être en sécurité.

«C’était horrible mais la famille s’est vraiment bien adaptée et j’ai eu un gros câlin à la fin. J’avais mal à la gorge et j’ai perdu mon odorat et mon goût pendant une semaine.

La nouvelle de la bataille de Pete à Covid survient alors que le Royaume-Uni a enregistré sa plus forte hausse quotidienne pour la deuxième journée au trot.