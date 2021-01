PETER Andre et Mark Wright soutiennent la candidature de Piers Morgan à devenir Premier ministre après avoir joué dans sa vidéo de campagne « officielle ».

Après le Daily Star a affirmé que Piers devrait entrer dans l’arène politique, la star de Good Morning Britain a enfilé ses copains célèbres pour convaincre la nation.

Un sondage des téléspectateurs sur l’émission d’hier demandant s’il ferait un bon PM a produit une réponse tiède.

Donc, aujourd’hui, il a fait monter la barre sur la blague courante et le Piers Party a diffusé son émission politique.

Mark Wright a déclaré: « J’ai toujours pensé que cela allait arriver. Je sais qu’il le veut, qu’il vous dise qu’il le fait ou non. »

La jeune Harmonie-Rose Allen, que Piers a défendue dans l’émission pour sa bravoure et son travail caritatif, fait partie de ses plus grands soutiens.

Elle a dit: « Je veux qu’il soit Premier ministre parce qu’il est tellement drôle et très intelligent. »

Peter Andre tenait à ce que le Piers Party réussisse, mais a exhorté Susanna Reid à s’impliquer également.

Il a dit: « Si tu vas le faire, emmène Susanna avec toi parce que derrière chaque grand homme … tu sais ce que je veux dire? »

Le père de l’actuel Premier ministre Boris Johnson, Stanley, était moins ouvert, disant: « C’est un homme bien, mais c’est un homme bien là où il est. »

Alors que Christopher Biggins l’a soutenu: « Vous avez mon vote Piers, oui je suis juste derrière vous. »

L’ancien champion de Strictly, Kevin Clifton, préférerait voir Susanna diriger l’émission, en disant aux téléspectateurs: « S’il vous plaît, ne faisons pas la même erreur encore et encore et élisons réellement les cerveaux derrière l’opération qui sont assis juste à côté de lui, et c’est Susanna Reid. «

Alors que l’ancienne députée conservatrice Anne Widdecombe pense qu’il serait mieux placé pour gouverner la Corée du Nord que le Royaume-Uni.

« Je pense que Piers pourrait faire un très bon dictateur suprême, mais je vais rester avec Boris », a-t-elle déclaré.

Ensuite, Piers a dit à Susanna qu’elle aurait une place dans son cabinet, mais elle avait d’autres idées, répondant: « Non, je vais être chef de l’opposition. »