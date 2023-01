Peter Andre éclate de fierté alors que sa fille Princess et son fils Junior font des changements majeurs dans leur carrière

PETER Andre a partagé les projets de sa famille pour une grande année 2023, alors que ses deux aînés franchissent des étapes importantes vers l’âge adulte.

Son Junior, 17 ans, et sa fille Princess, 15 ans, franchissent tous les deux des étapes importantes au cours de l’année à venir, et personne n’est plus fier que leur père adoré.

Peter a partagé sa fierté pour ses enfants aînés et leurs plans ambitieux pour 2023

Peter, qui a également deux autres enfants – Theo et Amelia – avec sa femme Emily, a parlé de l’année passionnante qu’ils ont devant eux, promettant que ce sera une grande année pour tout le monde.

Il a écrit dans son OK! colonne : “J’ai mes souhaits [for the New Year]l’une étant que ma fille aînée, Princess, réussira bien ses GCSE.

“Mais honnêtement, tant qu’elle s’investit à 100%, cela ne me dérange pas de savoir comment elle le fait et je ne serais pas contrarié si elle avait de mauvaises notes.”

Le chanteur de Mysterious Girl, qui partage Princess et Junior avec son ex-femme Katie Price, a donné un aperçu de la façon dont sa fille envisage de se forger une carrière.

“Elle ira à l’université après ses examens et elle étudiera la thérapie esthétique, ce qui est génial”, a-t-il déclaré. “Je l’ai déjà emmenée pour sa journée portes ouvertes, alors elle est vraiment excitée à ce sujet.”

Pendant ce temps, Junior prendra après son cher vieux père, avec des plans pour prendre d’assaut les charts.

“Junior sortira ses deuxième et troisième singles cette année, ainsi qu’un album, donc 2023 sera une grande année pour lui”, a-t-il écrit.

« Il aura 18 ans en juin. Je suis tellement fier du chemin qu’ils ont parcouru tous les deux et j’ai hâte de voir ce qu’ils accompliront d’autre.

Peter roule toujours haut après un Noël magique avec sa famille recomposée, qui l’a vu se donner à fond dans sa maison.

Partageant une photo rare de toute sa famille, couvrant les visages d’Amelia et Theo car ils aiment les garder à l’écart du public, les fans ont émis l’hypothèse que Peter et Emily envisagent d’augmenter leur progéniture à mesure que leurs enfants actuels grandissent.

