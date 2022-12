Peter Andre déclenche des rumeurs de bébé avec sa femme Emily après que les fans ont repéré un indice de Noël

PETER Andre et sa femme Emily ont déclenché plus de rumeurs de bébé après que les fans ont repéré un indice de Noël.

La chanteuse Mysterious Girl a partagé une photo de toute sa famille, y compris les enfants Junior, 17 ans, et Princess, 15 ans, qu’il partage avec son ex Katie Price.

Ses plus jeunes, Theo et Amelia, étaient également sur le coup, avec un total de six membres de la famille posant à côté de son immense sapin de Noël.

Peter, 49 ans, a partagé la photo et a écrit : « Je suis le père/mari le plus heureux du monde ce matin.

“Joyeux Noël à tous ”

Les fans ont déclaré que le nombre d’emojis cardiaques que Peter avait utilisés dans la légende révélait quelque chose.

L’un d’eux a déclaré: “Y a-t-il quelque chose ou quelqu’un de spécial qui fait une apparition en 2023 ”

Un autre a écrit: “J’ai compté le nombre de cœurs qu’il a mis dessus et j’ai pensé la même chose….”

Un troisième a fait écho: “Un autre bébé en route?”

Dans une récente interview, Peter a laissé entendre que lui et Emily, 33 ans, n’avaient pas encore fini d’avoir des bébés.

Il a dit: “Nous en parlons tout le temps, mais une minute, nous sommes un” oui “et la suivante, nous sommes un” non “.”

Il a ajouté à OK! magazine : “Nous adorons l’idée d’avoir un enfant de plus, car les deux que nous avons ensemble sont les enfants les plus incroyables – mais cette pensée dure généralement jusqu’à ce que nous voyions d’autres personnes avec des bébés qui crient !”

“Je ne sais pas. Peut-être que Junior amènera notre petit-fils en visite dans les 10 prochaines années.