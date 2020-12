Peter Andre craint de ne pas pouvoir voir ses parents bien-aimés avant 2022 au milieu des règles de voyage strictes de Covid.

Le hitmaker Mysterious Girl, originaire d’Australie, a désespérément envie de serrer dans ses bras sa chère maman et son père Savvas et Thea, tous deux au milieu des années quatre-vingt.

Les parents de la pop star n’ont pas pu voyager d’Australie en raison du fait que le gouvernement a imposé une interdiction stricte de la plupart des voyages internationaux.

Et maintenant, Pete s’inquiète de ne plus avoir l’occasion d’être avec ses parents.

Le fier papa de quatre enfants a déclaré que son seul souhait de Noël cette année était de revoir sa mère et son père.







S’ouvrant sur la situation déchirante, le chanteur a déclaré au Sun: «Le plus beau cadeau de Noël serait de voir maman et papa, mais ce n’est pas autorisé.

«Papa me disait qu’ils avaient dit aux nouvelles que c’était peut-être même la fin de l’année prochaine qu’ils autoriseraient les voyages internationaux.

L’ancienne star de I’m A Celebrity craint de ne plus jamais revoir ses parents en raison de leur âge.







Un Pete ému a déclaré: « Cela m’inquiète vraiment parce que maman et papa sont à la fin des années 80. Quand ils avaient la quarantaine et que j’étais adolescent, je ne les voyais pas depuis un an, tu savais juste que tu les verrais un an plus tard et ils iraient bien.

Il a poursuivi: «Maintenant, chaque année est très cruciale. C’est incroyablement effrayant. Papa et moi avons discuté. J’ai dit: « Papa, il y a des gens ici qui ont leur mère à deux kilomètres sur la route et ils n’ont pas le droit de les voir. Imaginez ce qu’ils ressentent.

Le peuple australien n’est autorisé à quitter le pays qu’avec des exemptions spécifiques.







Ailleurs, des règles incroyablement strictes ont été mises en place pour empêcher les voyageurs d’arriver dans le pays.

Le ministre australien de la Santé, Greg Hunt, a été critiqué ces derniers mois en raison de restrictions apparemment dures.







Malgré cela, il a toujours défendu les mesures.

Plus tôt cette semaine, le ministre a insisté: « L’Australie ne sera pas totalement en sécurité tant que la communauté internationale ne sera pas en sécurité. Les risques à l’étranger sont énormes ».