Peter Andre estime qu’il est beaucoup plus strict envers ses enfants que son ex-femme Katie Price.

L’ancien couple partage des enfants Junior, 15 ans, et Princess, 13 ans, et les coparents depuis leur séparation en 2009.

Peter, qui est également le père d’Amelia, six ans, et Theo, quatre ans, qu’il partage avec sa femme Emily, a parlé des règles parentales dans lesquelles il vit quand il s’agit d’élever ses enfants correctement.

L’un des plus gros problèmes de nos jours est de protéger les enfants en ligne, et Peter dit que s’il autorisera ses enfants à avoir des comptes sur les réseaux sociaux comme Instagram à partir de 13 ans, il ne veut pas qu’ils deviennent publics avant l’âge de 14 ans. .







(Image: MDM)



Il a déclaré au Daily Star Online: « Junior s’y est tenu. Princesse pas tellement, mais ce que j’ai fait avec Princess était un compromis, alors je lui ai dit de désactiver ses commentaires. »

Le papa adoré a déclaré que l’une de ses plus grandes préoccupations était l’intimidation en ligne et qu’il souhaitait faire tout ce qu’il pouvait pour protéger ses enfants.

Mais il dit que la coparentalité est une question de compromis.

Il a ajouté: « Idéalement, mes enfants écouteraient tout ce que je dis. Mais en tant que parents, nous devons trouver des compromis parce que c’est la voie de l’avenir. C’est en ligne. »







(Image: Katie Price / Instagram)



Il a poursuivi: « J’ai toujours été le parent le plus strict. La seule raison en est que mon père et ma mère étaient très stricts. Mais ils étaient si stricts au point que je ne pouvais rien faire. Je » J’ai pris les meilleurs morceaux que j’ai réalisés quand j’étais plus âgé. «

Peter a également partagé son astuce pour aider ses enfants à éviter de publier quelque chose en ligne qu’ils regretteront plus tard.

Le chanteur dit qu’il leur rappelle simplement qu’il verra tout ce qu’ils publient, ce qui signifie qu’ils réfléchiront à deux fois avant de partager ce qu’ils ne devraient pas.

Cela vient après des informations selon lesquelles Peter était furieux des récentes photos de la princesse portant un maquillage complet.







(Image: peterandre / Instagram)



La princesse regarda le double de sa mère alors qu’ils posaient ensemble en plein glamour.

L’adolescente a clairement fait savoir qu’elle n’était pas intéressée par la négativité en légendant ses photos: « JUSTE POUR LE PLAISIR! Première fois que je me suis fait coiffer et maquiller professionnellement! J’adore! »

Mais un initié a affirmé que Peter n’était pas heureux.

Une source a déclaré au magazine New: « Pete ne veut pas du tout que Princess suive les traces de sa mère.







(Image: Instagram)









(Image: katieprice / Instagram)



«Publier ces photos la met en valeur aux yeux du public. Elle n’a que 13 ans et Peter déteste l’idée qu’elle grandisse trop vite.

« Princess a reçu beaucoup de commentaires de trolls en ligne après la publication des photos – Pete est très mécontent que Katie l’ait mise dans cette situation. »

Le représentant de Katie a déclaré à Mirror Online: « Les deux se concentrent sur le fait d’être de bons parents et sont dévoués à leurs enfants. »