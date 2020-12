Peter Alliss, devenu l’excentrique Voice of Golf à la télévision britannique après une carrière de joueur dans laquelle il a participé à huit Ryder Cup et a été le meilleur golfeur d’Europe pendant deux saisons, est décédé. Il avait 89 ans.

La mort de Peter était inattendue mais pacifique », a déclaré la famille dans un communiqué via la BBC, où il travaillait. Cela n’a donné aucune cause de mort.

Alliss a remporté 23 tournois dans le monde au cours d’une carrière professionnelle se terminant en 1974 et a été le vainqueur du trophée Vardon pour le joueur leader de la PGA britannique, le prédécesseur de l’European Tour en 1964 et 66. Il a joué pour la Grande-Bretagne et l’Irlande en sa première Ryder Cup en 1953 puis à chaque match de 1957 à 1969, représentant l’Angleterre 10 fois à la Coupe du monde de golf.

Alliss est devenu membre du Golf Hall of Fame en 2012.

Peter a laissé une marque indélébile sur tout ce qu’il a fait dans notre jeu », a déclaré Keith Pelley, PDG de l’European Tour,« mais surtout en tant que joueur et diffuseur, laissant un héritage remarquable. Nos pensées vont à sa femme Jackie et à la famille Alliss.

Avec sa voix profonde et apaisante, son humour chaleureux et sa passion pour le golf, Alliss était peut-être plus connu comme commentateur que comme joueur. Golf Digest a déjà appelé Alliss le meilleur commentateur de golf de tous les temps.

Alliss a fait ses débuts à la télévision en 1961 au sein de l’équipe de la BBC pour le British Open au Royal Birkdale et est devenu le principal commentateur des chaînes britanniques en 1978. Il a également organisé de grands tournois aux États-Unis, au Canada et en Australie.

L’un de ses nombreux one-liners spirituels était ce classique de 2002 lorsque Tiger Woods a tiré 81 à l’Open britannique: c’est comme se présenter pour entendre Pavarotti chanter et découvrir qu’il a une laryngite.

Alliss a écrit de nombreux livres et conçu plus de 50 parcours, dont The Belfry, qui a accueilli la Ryder Cup en 1985, 1989, 1993 et ​​2002.

Né à Berlin en 1931, Alliss était le fils du golfeur professionnel britannique Percy Alliss, qui était l’un des meilleurs joueurs britanniques dans les années 1920 et 1930. Les Allisses sont l’un des deux seuls duos père-fils à disputer la Ryder Cup, avec Antonio et Ignacio Garrido d’Espagne.

Personne n’a mieux raconté l’histoire du golf que Peter Alliss », a déclaré le directeur général de la BBC, Tim Davie. Il a capturé le drame des vagues avec perspicacité, sagesse et humanité. C’était un commentateur légendaire qui a donné vie au jeu pour des millions d’entre nous.

