Pete Wicks laisse entendre qu’il n’a pas réussi à trouver l’amour pour une TROISIÈME fois sur Celebs Go Dating, le qualifiant de “putain de cauchemar”

PETE Wicks a laissé entendre qu’il n’a pas réussi à retrouver l’amour sur Celebs Go Dating.

Le vétéran de TOWIE, 34 ans, s’est surnommé « le Ian Beale de la télé-réalité » – faisant référence au personnage de longue date du feuilleton EastEnders – alors qu’il qualifiait son dernier passage de matchmaking de « putain de cauchemar » dans une conversation exclusive avec The Sun.

La star de Celebs Go Dating Pete Wicks a laissé entendre qu'il n'avait pas réussi à trouver l'amour lors de son troisième passage dans la série

Dans une analyse franche des raisons pour lesquelles il est toujours célibataire, à la suite de sa dernière réunion inattendue avec l’ex-star de Towie, Megan McKenna, il nous a dit: “Aucun f ** ker ne me supportera!

“Je pense que c’est parce que je crois aux âmes sœurs, au mariage et aux enfants et tout ça.

« Mais je préférerais rester seul plutôt que de me contenter d’autre chose que ce que je ressens exactement comme je veux, si cela a du sens ?

« Je crois au conte de fées, je veux le conte de fées. Je ne l’ai juste pas encore eu.

Expliquant pourquoi il s’est inscrit pour la troisième fois consécutive à la série E4 Celebs Go Dating, Pete a déclaré: “J’ai 34 ans, je suis toujours célibataire, j’ai donc besoin de toute l’aide possible.

“De plus, je pense que je suis dans un espace de tête différent de ce que j’ai été auparavant. Je suis un peu plus vieux, un peu plus sage. Donc essayer de faire les choses différemment.

Pourtant, Pete, surnommé Pirate Pete par les fans, a laissé tomber un autre énorme indice que les choses ne s’étaient pas déroulées comme prévu.

Il a surnommé son amitié avec la star de Made In Chelsea, Sam Thompson, comme “la seule relation réussie à sortir de Celebs Go Dating jusqu’à présent” – suggérant qu’il a quitté l’expérience sans petite amie.

Plus tôt cette année, Pete a semblé se rapprocher d’une mystérieuse blonde sur le plateau de Celebs Go Dating.

Cela est venu après qu’on pensait qu’il avait ravivé sa romance avec la star de Towie, Ella Rae Wise.

Le couple semblait avoir ravivé leur flamme car ils ont également été vus en train de s’embrasser et de s’embrasser confortablement après la fête d’été d’ITV le mois dernier.

Le baiser inattendu a suivi leur brève romance au cours de la série de Towie de l’année dernière qui s’est rapidement évanouie au cours de leur écart d’âge de 11 ans.

Avant d’apparaître sur Towie, Pete est sorti avec l’ancienne star d’Ex on The Beach, Harriette Harper.

Il aurait ensuite eu une aventure hors caméra avec Verity Chapman qui est apparue dans l’émission de téléréalité en 2015.

Pete commence à sortir avec Megan McKenna, avec leur relation tumultueuse documentée sur Towie. Le couple s’est séparé en 2017 après un an et demi ensemble lorsque Pete a été surpris en train d’envoyer des SMS à d’autres femmes, dont la mannequin Instagram Jacqui Ryland.

Les ex se sont remis ensemble plus tard en 2017, mais peu de temps après, ils se sont à nouveau séparés.

Pete a ensuite eu une autre histoire d’amour ratée avec la star de Towie, Shelby Tribble, qui l’a largué car elle se sentait comme un “rebond” après sa relation toxique avec Megan.

En février 2019, Pete s’est réuni avec la mère d’un enfant, Georgina Elizabeth Mullins après être apparu sur Celebs Go Dating de Channel 4, mais ils se sont séparés peu de temps après.

En 2020, il a été révélé qu’il avait été en couple avec la co-star de Towie et la meilleure amie Chloe Sims.

Pete rejoindra une équipe de célébrités stellaires dans la nouvelle série

Pete était précédemment sorti avec la co-star de TOWIE, Megan McKenna