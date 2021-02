Les stars de la réalité Pete Wicks et CiCi Coleman s’associent pour lancer une nouvelle émission de radio – tout sur les hauts et les bas des relations.

La star de The Only Way Is Essex, 32 ans, et la serveuse de First Dates, 34 ans, unissent leurs forces et parlent de leurs catastrophes et succès romantiques passés.

Pete a enduré un certain nombre de relations de haut niveau dans le passé, notamment une histoire d’amour explosive avec une autre ancienne star de TOWIE, Megan McKenna.

Alors que CiCi a supervisé de nombreuses dates initiales délicates sur l’émission à succès de Channel 4, First Dates.







(Image: WireImage)



Parlant de la nouvelle entreprise, Pete a déclaré au podcast Secure The Insecure: «Nous organisons un peu un chinwag et discutons récemment sur les rencontres.

«Elle a vu beaucoup de rendez-vous se dérouler lors des premiers rendez-vous et, de toute évidence, j’ai eu beaucoup de rendez-vous au cours de ma brillante carrière de rencontres qui a été un échec absolu.

«J’y suis allé et j’ai reçu le t-shirt qui sera amusant un vendredi soir pour nous de 18h à 19h.»







(Image: canal 4)



Notant le temps d’exécution, Pete a plaisanté: «Les gens ne peuvent me prendre qu’en petites doses, donc je pense qu’une heure suffit.»

Pete n’a pas eu de chance en amour – sa romance chaotique avec Megan a été documentée sur Towie.

Plus récemment, on a vu son amitié avec Chloé Sims aigre après avoir fait passer les choses au niveau supérieur avec des conséquences désastreuses.







(Image: Vianney Le Caer / REX / Shutterstock)



En plus de sortir avec ses co-stars de TOWIE, Pete a tenté de trouver l’amour dans la série de télé-réalité folle E4 Celebs Go Dating.

La série actuelle est diffusée les soirs de la semaine E4 à 21h – avec une torsion.

Alors que l’émission était enregistrée pendant le verrouillage et la pandémie continue de coronavirus, les candidats restaient tous ensemble dans une villa – apportant un drame supplémentaire à l’émission.