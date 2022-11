Pete Wicks de Towie retient ses larmes sur Celebs Go Dating alors qu’il avoue qu’il “se sentait triste depuis des années”

PETE Wicks a fait pleurer les fans de Celebs Go Dating alors qu’il parlait de sa relation avec son père.

C’est la troisième fois que Pete, la star de Towie, rejoint l’agence Celebs Go Dating et il a montré aux téléspectateurs une facette très différente de lui lors d’une séance avec les agents de rencontres Anna Williamson et Paul Brunson.

E4

Pete avait des fans en larmes alors qu’il s’ouvrait sur son passé[/caption] E4

C’est la troisième fois que Pete se rend à l’agence Celebs Go Dating[/caption]

L’homme de 34 ans a révélé que son père avait quitté sa mère quand il était plus jeune et qu’ils avaient eu peu de contacts depuis.

Pete a déclaré : « Mon père est un homme bon.

“Je n’ai pas de relation avec lui. Ma mère et mon père se sont séparés quand j’étais plus jeune et je comprends que les choses sont difficiles, mais je n’étais pas assez pour qu’il reste.

Il ajouta: “[I’ve felt] Tristesse et colère. J’ai pu le garder sous contrôle pendant des années.

“J’ai récemment perdu ma grand-mère. Je me suis senti triste pendant des années. Ça a été dur.

Les fans se sont précipités sur Twitter pour avoir leur mot à dire sur les révélations de Pete, avec un écrit : « Pete est en fait assez gentil.

“Bénissez-le. Il affiche vraiment un côté vulnérable que je n’ai jamais vu auparavant.

Un autre a dit: “Je suis en train de jaillir.”





Quelqu’un d’autre a écrit : “Je veux juste faire un gros câlin à @p_wicks01. Tellement courageux de parler si profondément.

Et un quatrième a ajouté: “Je veux faire un gros câlin à Pete.”

Pete a récemment parlé au Sun de sa recherche de l’amour et pourquoi il est toujours célibataire.

Il a dit: “Aucun f ** ker ne me supportera!

“Je pense que c’est parce que je crois aux âmes sœurs, au mariage et aux enfants et tout ça.

« Mais je préférerais rester seul plutôt que de me contenter d’autre chose que ce que je ressens exactement comme je veux, si cela a du sens ?

« Je crois au conte de fées, je veux le conte de fées. Je ne l’ai juste pas encore eu.