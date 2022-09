Pete Wicks de Towie a été aperçu main dans la main avec l’intérêt amoureux d’Ella alors qu’ils se rassemblaient – ​​malgré les “préoccupations” d’écart d’âge de 11 ans

Les stars de THE Only Way is Essex, Pete Wicks et Ella Wise, ont été aperçues se tenant la main et se câlinant après avoir ravivé leur romance.

Malgré leurs inquiétudes concernant un écart d’âge de 11 ans, le couple avait l’air heureux en compagnie l’un de l’autre lorsqu’ils ont été vus en train de filmer dans l’Essex.

Raw Image Ltd

Pete et Ella ont ravivé leur romance et ont récemment eu un rendez-vous[/caption]

Raw Image Ltd

Il y a un écart d’âge de 11 ans entre la paire[/caption]

Les stars de télé-réalité ont récemment profité d’un rendez-vous romantique après que Pete, 33 ans, ait dit à des amis qu’il “avait un œil sur elle”.

Le couple avait l’air satisfait alors qu’ils s’asseyaient pour leur rendez-vous en plein air dans un vignoble et Ella a dit qu’ils étaient “toujours dragueurs” l’un avec l’autre et “avaient encore un petit baiser effronté”.

Malgré leur relation amoureuse, Ella, 21 ans, a déclaré que l’écart d’âge de 11 ans entre eux rend Pete “inquiet de ce que les autres vont penser”.

La belle blonde a expliqué : « Il a 11 ans de plus que moi. C’est un peu.

“C’est dur parce que dans ma tête je n’ai pas 21 ans, j’ai l’impression d’être plus mature que mon âge et je reçois ça des gens aussi.

“Même Pete n’a pas l’impression de parler à un jeune de 21 ans quand il me parle.”

Les co-stars ont été aperçues en train de s’embrasser passionnément dans le passé et ont déjà eu une romance marche / arrêt.

Les membres de la distribution ont tous deux assisté à la Summer Party d’ITV à l’hôtel Mandrake avant de partir séparément et d’arriver individuellement au Strip Bar de Londres.





Le couple a ensuite été vu plus tard flirter et s’embrasser à l’extérieur de la salle, faisant allusion à une nouvelle romance avec Towie.

Ella a également révélé dans une conversation exclusive avec The Sun qu’elle aimait les “snogs effrontés” avec Pete.

Mais elle sortait récemment avec sa co-star Jordan Brooks, alors elle a expliqué que les baisers avec Pete devaient s’arrêter.

Mais dans des scènes récentes de l’émission à succès Towie, Ella et Jordan ont été vus arrêter les choses après que la star blonde n’ait pas répondu aux messages de Jordan après un rendez-vous romantique.

TOWIE est diffusé le dimanche à 21h sur ITVBe et ITV Hub.

Raw Image Ltd

Pete a pris son intérêt amoureux et l’a fait tourner[/caption]

Raw Image Ltd

Le couple avait l’air couplé alors qu’ils se blottissaient entre le tournage[/caption]

Raw Image Ltd

Il y a 11 ans entre Ella et Pete[/caption]