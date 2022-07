Pete Seeger, chanteur folk et activiste, obtient son propre timbre

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Pete Seeger, le chanteur folk jouant du banjo dont la musique était intimement liée à son activisme social, a été honoré jeudi en tant que dernier musicien américain à apparaître sur un timbre-poste américain.

Le timbre pour toujours, qui présente une photographie en noir et blanc teintée en couleur prise au début des années 1960 montrant Seeger de profil chantant et jouant de son banjo à cinq cordes, a été mis en vente dans les bureaux de poste du pays, selon un porte-parole du service postal américain. .

Une cérémonie spéciale était prévue pour la soirée à Newport, Rhode Island , le site du Newport Folk Festival , où Seeger était interprète et pendant un certain temps membre du conseil d’administration.

“C’est un honneur de voir une photo de mon père que j’avais prise il y a 60 ans devenir ce merveilleux timbre pour toujours”, a déclaré son fils, Dan Seeger, dans un communiqué. “Mon père a fait la plupart de sa correspondance à la main – des lettres écrites – et je peux l’imaginer souriant et bien sûr appréciant ce grand honneur parce qu’il s’est appuyé sur le courrier américain avec sa simplicité et son honnêteté, sachant que les pensées et les idées peuvent aller de l’expéditeur sur une étendue énorme à un seul récepteur et être livré. »

Seeger, un décrocheur de Harvard décédé en 2014 à l’âge de 94 ans, a écrit ou co-écrit “Si j’avais un marteau”, “Turn, Turn, Turn” et “Where Have All the Flowers Gone”. On lui attribue également la vulgarisation de “We Shall Overcome”, un hymne du mouvement des droits civiques.

“Il n’était pas seulement un champion de la musique traditionnelle américaine, il était également célébré comme une puissance unificatrice en promouvant diverses causes, telles que les droits civils, les droits des travailleurs, la justice sociale, le mouvement pour la paix et la protection de l’environnement”, a déclaré Tom. Foti, vice-président des solutions produits du service postal.

Alors que Seeger, un militant de toujours, a été exilé des jeux aériens commerciaux dans les années 1950 et 1960 après une comparution devant le House Un-American Activities Committee pour ses affiliations communistes, sa carrière n’a jamais ralenti et il a continué à enregistrer et à tourner.

Il a remporté les Grammy Awards, a été intronisé aux temples de la renommée des auteurs-compositeurs et du rock and roll, et a remporté à la fois la médaille nationale des arts et les honneurs du Kennedy Center.

Il est resté un activiste tard dans sa vie – marchant dans les rues de Manhattan menant une manifestation du mouvement Occupy en 2011.

Seeger rejoint une longue liste d’artistes musicaux à figurer sur un timbre-poste américain, dont Elvis Presley, Thelonious Monk, Ray Charles et Frank Sinatra.

Les timbres Seeger sont vendus en volets de 16 ressemblant à une pochette de disque vintage 45 tours, selon le service postal. Le timbre et le volet ont été conçus par Antonio Alcalá et la photographie a été teintée par Kristen Monthei.