Pete Sampras rend un riche hommage à son conquérant Roger Federer

Les hommages affluent pour Roger Federer depuis qu’il a annoncé sa retraite du tennis. Pete Sampras, 14 fois champion du Grand Chelem, a écrit une note pour le maestro suisse. Il convient de noter que Roger Federer avait mis fin à la séquence de quatre victoires consécutives de Sampras à Wimbledon lors de sa première apparition sur le court central en 2001. Dans une vidéo émouvante publiée sur Twitter par ATP Tour, Sampras s’est émerveillé de la montée en puissance de Roger Federer. Le septuple champion de Wimbledon a rappelé la seule fois où il a affronté Federer dans un match de niveau tour.

Dans la vidéo, Sampras a déclaré qu’il avait reconnu le génie de Federer du point de vue d’être de l’autre côté du filet.

« Je ne sais pas vraiment par où commencer, alors je vais commencer par le tout début. Quand je vous ai joué pour la première fois, vous aviez 19 ans, un joueur prometteur et les gens parlaient de vous. Et nous avons eu une belle bataille sur le court central de Wimbledon. Et tu m’as battu dans un cinq sets difficile. Je me souviens juste d’avoir quitté le terrain, d’avoir l’impression d’avoir rencontré mon match », a déclaré Sampras dans une vidéo dirigée directement vers Federer.

Sampras a ensuite salué Federer comme un joueur spécial et a ajouté: “Je ne savais pas, 20 ans plus tard, que vous auriez 20 tournois majeurs, que vous seriez numéro un pendant des années, que vous domineriez notre sport – que vous feriez tout. Tu vas nous manquer dans notre jeu.

Federer a remercié Sampras sur Twitter pour ses aimables paroles et a déclaré que sa vidéo signifiait le monde pour lui.

Tu me manques Pistolet. Votre vidéo signifie la pour moi. Merci. https://t.co/Oy55Hd7La2 – Roger Federer (@rogerfederer) 22 septembre 2022

Federer a fait sa grande percée à Wimbledon en 2001 en battant Sampras 7-6 5-7 6-4 6-7 7-5.

De nombreux fans de Federer considèrent ce match comme un tournant dans la carrière du Suisse bien-aimé.

Au cours d’une carrière de plus de deux décennies, Federer a cultivé une énorme base de fans avec son style de jeu sans effort. Le champion du Grand Chelem à 20 reprises avait le jeu pour prospérer sur toutes les surfaces. Pour cette raison, de nombreux experts considèrent Federer comme le plus grand joueur de tous les temps. La Laver Cup 2022 sera le chant du cygne de Federer depuis le tennis.

Lors de son dernier match au niveau de la tournée, Federer fera équipe avec Rafael Nadal pour Team Europe contre le duo de double Team World composé de Frances Tiafoe et Jack Sock le 23 septembre.

