Pete Ohs salue Charli XCX comme une « actrice légitime » dans son film Erupcja

Gosse était partout cet été, de la campagne de Kamala Harris à Les airpods de Barack Obama. Mais alors que l’ancien président peut s’identifier comme (ou du moins s’identifier aux difficultés d’être) une fêtarde à 365 degrés, l’artiste derrière le phénomène essayait de prendre quelques jours de congé pour filmer un projet secret en Pologne.

Cela n’a pas vraiment fonctionné, évidemment. Charli XCX est actuellement l’une des pop stars les plus reconnaissables au monde, et la nouvelle de sa prochaine collaboration cinématographique avec le dramaturge et acteur Jeremy O. Harris et le cinéaste Pete Ohs a fuité assez rapidement. Malgré ce revers – et une série de selfies que Charli, « toujours très gentille », a pris avec les fans polonais lorsqu’ils l’ont reconnue – l’équipe a réussi à tourner un film entier pendant le plus grand été de la carrière de l’artiste.

Variété vient de se révéler que le film s’appelle Érupcjaet il a été inspiré par une conversation qu’Ohs a eue avec un homme qui s’est retrouvé coincé à Varsovie pendant un mois après qu’une éruption volcanique en Islande ait immobilisé son vol. Charli incarne Bethany, une touriste visitant le pays, qui entretient ce que l’industrie décrit comme une « relation combustible » avec une Polonaise (Lena Góra). Selon sa propre suggestion, le personnage de Charli est « super timide » – complètement différent du sien gosse personnage; selon Ohs, la pop star est « méconnaissable » dans le rôle. Ohs a réalisé le film, avec Harris et Will Madden complétant le casting.

Le secret entourant tout cela avait apparemment beaucoup plus à voir avec le processus d’Ohs – qui implique beaucoup de spontanéité et d’écriture à la volée – qu’avec la renommée de Charli. En fait, le Jéthica Ce sont les bizarreries du réalisateur qui ont attiré Charli vers lui en premier lieu. Les deux se sont rencontrés dans un bar à New York en mai, après que Charli et Harris se soient rencontrés et que Harris les ait présentés. Selon le réalisateur, Harris a parlé à la chanteuse du processus d’Ohs et elle « m’a dit : « Je veux en faire un »… et je lui ai dit : « Qu’est-ce que tu fais en août ? Tu veux venir à Varsovie ?’ » Charli a effectivement donné suite le lendemain, et le projet secret était né.

Charli XCX décroche un rôle dans le prochain projet de Gregg Araki et plus d’actualités sur le casting

Charli XCX et Billie Eilish jouent avec des sous-vêtements et de gros camions dans le clip « Guess »

« La façon dont il parlait de la réalisation de ses films s’apparentait à la réalisation d’un album et la rencontre fortuite était également équivalente à la nature conversationnelle et spontanée de sa réalisation », a déclaré Charli à propos d’Ohs. « Nos processus semblaient liés d’une manière ou d’une autre et il nous semblait juste et excitant de poursuivre une sorte de collaboration. »

Érupcja n’est qu’une étape dans la quête de Charli pour devenir le numéro un d’Hollywood. Elle devrait également jouer dans Gregg Araki Je veux ton sexe avec Cooper Hoffman et Olivia Wilde, ainsi que Daniel Goldhaber Visages de la mortde Julia Jackman 100 nuits de héroset la série de Benito Skinner Surcompensation. « Charli est une excellente actrice », a déclaré Ohs. « Elle comprend ce que c’est que d’avoir une caméra pointée sur elle… elle pourrait livrer toute la marchandise. C’est une actrice légitime.