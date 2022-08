Pete le paon reste en cavale environ deux mois après s’être échappé du jardin du Nouveau-Brunswick

Pete le paon a piloté le poulailler lors de sa première nuit à Kingsbrae Garden, sur la rive sud du Nouveau-Brunswick. C’était il y a environ deux mois – et depuis, c’est une folle chasse à l’oie.

La volaille est arrivée le 16 juin dans la ville de Saint Andrews et a été placée en quarantaine avant que le paon d’un an puisse être présenté à d’autres.

“Le lendemain matin – samedi matin – la cage était vide”, a déclaré Brad Henderson, directeur général de Kingsbrae Garden, un jardin public qui se décrit sur son site Web comme un “chef-d’œuvre horticole de 27 acres plusieurs fois primé”.

Le personnel du jardin “a pensé au pire”, a déclaré Henderson lundi dans une interview, car la région a un renard en liberté. Mais avant même que les autorités du jardin ne puissent faire connaître l’oiseau en cavale, elles ont commencé à recevoir des appels concernant un paon dans le quartier.

« Cela nous a donné l’espoir que le paon a survécu, mais malheureusement, depuis un mois, nous n’avons rien entendu. Personne n’a vu un paon. Personne ne signale un paon », a déclaré Henderson.

“Donc, nous ne savons plus quoi penser.”

Un petit creusement par le personnel du jardin a révélé un trou près de l’enclos de Pete qui a été creusé de l’extérieur – ce qui signifie que quelque chose aurait pu entrer. Mais à part quelques plumes errantes, il n’y avait rien de “trop ​​inquiétant” – comme du sang – il est donc possible que oiseau est vivant, a déclaré Henderson.

“Il y a comme une branche et des trucs sur lesquels le paon pourrait monter”, a-t-il dit. “Donc, ce que nous espérions, c’est qu’en effet un renard a creusé, mais le paon a sauté là où le renard ne pouvait pas l’attraper, puis le renard est parti. L’oiseau vient de sortir du même trou.

Les autorités du jardin ont publié une note sur Facebook le 21 juin demandant aux gens de les contacter s’ils voient un paon.

“Si vous repérez un paon au hasard dans ou autour de la ville, il y a de fortes chances que ce soit le nôtre”, a déclaré le message. « Nous en avons un tout nouveau qui ne sait pas où se trouve ‘chez nous’. Veuillez tendre la main si vous le voyez !”

Environ deux semaines après la disparition de Pete, un paon a été aperçu suspendu dans un arbre à Fredericton, à environ une heure et demie de route de Saint Andrews. Les autorités du jardin ont vérifié la photo et déterminé par les plumes de la tête que ce n’était pas Pete.

« Je ne sais pas quelles sont les chances d’avoir deux paons errant librement au Nouveau-Brunswick, mais c’est ce qui nous est arrivé », a déclaré Henderson en riant.

Nick Lund, un gestionnaire de réseau pour Maine Audubon, a décrit les paons – l’oiseau officiel de l’Inde – comme étant “assez robustes”.

Les paons indiens, comme on les appelle officiellement, sont des évadés ou des vagabonds réguliers des endroits où ils sont gardés à la maison ou comme animaux de compagnie, a-t-il déclaré dans un e-mail.

«Ils ne sont pas susceptibles de voler très loin et préfèrent marcher. Il est peu probable que l’oiseau soit allé très loin, car il ne migre généralement pas. Dans la plupart des endroits – comme ce jardin, je suppose – ils ne sont souvent pas mis en cage ou retenus parce qu’ils n’ont pas tendance à errer », a déclaré Lund.

“L’oiseau sera bien dehors jusqu’à l’hiver.”

Le jardin a deux autres paons et trois paons en résidence. Il y a environ six ans, un paon nommé Nelson s’est enfui de la propriété et a atterri sur un terrain de golf du quartier.

“Le plus dur est de les attraper, n’est-ce pas ?” dit Henderson. « Ils ne sont pas la chose la plus facile à attraper. Ils sont assez rapides – assez intelligents. Mais nous avons finalement réussi à le rattraper.

Depuis lors, il a déclaré que le personnel du jardin avait passé plus de temps avec Nelson, lui faisant savoir que la nourriture était facilement disponible avec eux. L’oiseau n’est pas reparti depuis.

Henderson a déclaré que les ailes des paons ne sont pas coupées et que les oiseaux sont libres de se déplacer. Habituellement, ils choisissent de rester dans le jardin parce que c’est relativement sûr – à l’exception du renard embêtant. Le jardin abrite également des canards et des alpagas, qui sont désormais tous mis en sécurité dans des enclos chaque nuit afin qu’ils ne deviennent pas de la nourriture pour les renards.

“Je l’appelle une nuisance”, a-t-il dit à propos du renard. “Nous espérons qu’il suivra son chemin et quittera le jardin, ou vous savez, qu’il retournera dans les bois à la campagne.”

Depuis son évasion, Pete a réussi à échapper aux caméras et à l’attention, bien qu’il y ait eu un certain nombre de fausses alertes.

« Quelqu’un nous a appelés pour nous dire qu’il avait vu le paon. Quand nous y sommes allés, c’était une dinde. Une dinde sauvage », a-t-il dit.

“Et quelqu’un a dit qu’il l’avait entendu dans son jardin et quand nous sommes allés dans son jardin, c’était une grenouille.”

Henderson espère que Pete s’épanouira où qu’il soit et qu’il mange beaucoup de ses baies, feuilles et insectes préférés.

“Il pourrait littéralement être n’importe où dans toute la province”, a-t-il déclaré. “Saint Andrews est sur la côte du Maine – donc peut-être même à l’international.”

—Hina Alam, La Presse Canadienne

