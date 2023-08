Pete le paon, adoré du quartier de Las Vegas, abattu par un arc et des flèches

LAS VEGAS (AP) — Un paon bien-aimé du quartier de Las Vegas nommé Pete a été tué avec un arc et des flèches de chasseur, et les autorités tentent de découvrir qui était derrière cela.

Les agents des services de protection des animaux enquêtent sur la mort du paon, qui appartenait à un résident d’un petit quartier fermé mais qui était devenu au fil des années accepté comme animal de compagnie du quartier.

Felicity Carter, une voisine, a déclaré avoir trouvé l’oiseau lundi contre une clôture avec une flèche qui sortait de lui. Elle a enveloppé Pete dans une couverture et, avec l’aide d’autres voisins, l’a emmené chez un vétérinaire spécialisé dans les animaux exotiques.

Elle a déclaré que le personnel s’était précipité pour le soigner, envisageant même de recevoir une transfusion sanguine d’un autre paon. Mais ils ont découvert que Pete avait en fait été abattu à deux reprises.

« Je ne comprends tout simplement pas pourquoi quelqu’un ferait ça », a déclaré Carter. « Nous voulons tous savoir qui a fait ça. Nous voulons justice pour Pete.

Plusieurs voisins disent avoir le cœur brisé. Ils adoraient nourrir Pete avec des baies et trouvaient du réconfort en sachant qu’il était toujours au coin de la rue, se prélassant dans le jardin de quelqu’un ou poursuivant le camion poubelle le mardi matin. Même l’association des propriétaires a accepté Pete comme un incontournable du quartier.

Carter a déclaré que Pete restera dans les mémoires pour sa « personnalité très distincte ».

On voyait souvent Pete admirer son reflet dans les détails chromés des voitures garées dans le quartier. Le facteur et les paysagistes connaissaient également Pete et conduisaient prudemment dans le quartier au cas où il se retrouverait dans la rue.

« Il marchait littéralement au milieu de la rue avec son fanfaronnade affiché comme s’il était propriétaire du joint », a déclaré Carter en riant.

Carter a décrit comme un heureux hasard la façon dont Pete est devenu résident de ce quartier. Le propriétaire de Pete, dit-elle, affirme qu’il y a des années, le paon s’est présenté par hasard à sa porte. Il a décidé de le garder.

Bientôt, tout le monde connaissait Pete et d’autres résidents se sont mobilisés pour prendre soin de lui.

Désormais, le quartier est trop calme – et moins coloré – sans lui, a déclaré Carter.

L’association des propriétaires du quartier a envoyé un e-mail demandant aux habitants de vérifier leurs caméras de surveillance pour détecter toute séquence vidéo qui pourrait aider à attraper le tueur.

À Las Vegas, la cruauté envers les animaux est un délit passible d’une peine pouvant aller jusqu’à six mois de prison et d’une amende maximale de 1 000 $.

___

L’écrivain d’Associated Press Terry Tang à Phoenix a contribué.

Rio Yamat, Associated Press