Pete et Sophie Sandiford, les favoris de Goggglebox, sont vus posant avec leurs célèbres membres de la famille dans ces jolis clichés de famille.

Le duo de frères et sœurs est loin d’être les seuls visages célèbres de leur famille – ils sont la petite-nièce et l’arrière-neveu des stars de Chuckle Brothers, Paul et Barry.

Le frère et la sœur, qui ont rejoint le spectacle en 2017, peuvent être vus dans une jolie photo posant avec leurs grands-oncles très reconnaissables et leur père.

La petite Sophie est assise sur les genoux de son père, jolie comme une image dans une robe rose et avec une fleur dans les cheveux.

Le mec effronté Pete a à peine changé depuis ce jour et a l'air adorable dans un pantalon à carreaux et une veste blanche.







(Image: Facebook)



Paul et Barry, comme d’habitude, sortent du lot avec leurs chemises flamboyantes roses et fleuries.

Cet adorable instantané de famille a ravi les fans, avec un commentaire: « Comme c’est mignon Pete! »

« Quelle image brillante », a écrit un autre.

Et un troisième a écrit: « C'est une image tellement folle. »















D’autres ont souligné la ressemblance de famille, avec une écriture: « Il y a une ressemblance entre Pete et Barry … brillant! J’adore ces deux-là. »

Paul Chuckle a laissé les fans stupéfaits en 2018 lorsqu’il a partagé une photo plus récente de lui-même avec Pete et Sophie, révélant le lien.

En le publiant sur les réseaux sociaux, il a écrit: « Ce jour de 2018 avec ma petite nièce et mon neveu. »

Paul est bien sûr bien connu pour avoir joué dans l'émission télévisée pour enfants Chucklevision avec son défunt frère de 1987 à 2009.







(Image: canal 4)







(Image: Instagram)



Barry est malheureusement décédé en 2018 à la suite d’une bataille contre le cancer.

Après son décès, Sophie lui a rendu hommage sur les réseaux sociaux, en écrivant: « Un homme vraiment adorable et drôle. Vous avez rempli des millions d’enfance de rires et de divertissements, y compris le mien et Peters.

« Beaucoup de gens vous manqueront beaucoup. Repose en paix Oncle Barry. Beaucoup d’amour de ma part, pour toi. »