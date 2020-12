Les stars de Gogglebox Pete et Lynne McGarry ont réglé la dette de drogue d’un prisonnier, a révélé leur fils George Gilbey.

George dit qu’il a appelé ses parents à l’aide lorsqu’il a lui-même été mis derrière les barreaux pour conduite en état d’ivresse en octobre 2019.

L’ancienne star de Channel 4, qui a été emprisonnée pendant trois mois, a déclaré craindre pour la vie de son codétenu – qui avait auparavant été hébergé par Pete et Lynne – et a demandé de l’aide à ses parents.

«Sa mâchoire pendait au-dessus de son visage à cause d’une dette de drogue de 20 £ dont il avait réussi à se faire endosser», a expliqué George, 35 ans.







(Image: canal 4)



«Je devais m’impliquer. J’ai appelé maman et je lui ai dit ‘peux-tu mettre vingt livres sur son compte’.

« Cela a réglé les choses – mais le lendemain, il est allé en acheter beaucoup plus. La drogue était partout dans la prison. »

L’ancienne star de CelebrityBig Brother a déclaré que sa mère et son père avaient également envoyé des caleçons aux prisonniers après avoir entendu George dire que beaucoup d’hommes n’avaient pas d’argent pour les acheter.

George a parlé de son passage en prison pour le podcast A Bit of A Strech.

Il a déclaré aux auditeurs: « Je savais que j’allais tomber. On m’a dit que si je me rendais ivre en prison, je finirais dans une aile de désintoxication pour drogues et alcool avec mes copains. Donc, pendant une pause dans mon procès, je a traversé la route et a bu deux bouteilles de vin et une double vodka. «







(Image: FameFlynet)



George a déclaré que ses codétenus l’avaient reconnu à la télévision en se demandant s’il filmait un projet d’infiltration.

Depuis sa sortie, George dit qu’il a changé ses habitudes et a dit clairement à sa fille de quatre ans ce qui s’était passé.

«Je lui ai dit que papa avait fait quelque chose qui n’allait pas et que la police a dû venir me chercher pour travailler dans la prison», a-t-il expliqué.

«Elle m’a câliné et m’a dit: » D’accord papa, ça ne me dérange pas que tu ailles au travail – mais ne recommence pas « . J’étais un garçon stupide mais je n’ai pas l’intention de rentrer à l’intérieur.