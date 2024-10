Pete Davidson vu au match des Clippers avec moins d’encre, des mois après le traitement

Pete Davidson vient de faire sa première apparition publique depuis des mois – repéré pour la première fois depuis qu’il a suivi un traitement de santé mentale en juillet, et il arbore un grand changement dans son look.

Le comédien et ancien de « SNL » a assisté au match d’ouverture des LA Clippers à l’Intuit Dome d’Inglewood, en Californie, mercredi soir, avec son copain. MGK — et on dirait que la plupart de ses tatouages ​​sur les manches ont disparu !