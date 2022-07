Pete Davidson veut être papa : “Mon rêve”

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le rêve de Pete Davidson est d’être papa.

Le comédien de 28 ans a parlé de son “chose préférée” dans un aperçu de sa prochaine interview avec Kevin Hart.

« Certainement un gars de la famille », a révélé Davidson. “Ma chose préférée, que je n’ai pas encore réalisée, c’est que je veux avoir un enfant. C’est comme mon rêve. C’est super ringard, mais je ne sais pas.”

“C’est la meilleure chose que vous puissiez faire dans la vie”, a répondu Hart.

PETE DAVIDSON S’ADRESSE À KANYE WEST DANS UN NOUVEAU STAND-UP

“Je suis tellement excité pour ce chapitre”, a poursuivi Davidson. “C’est un peu ce à quoi je me prépare maintenant, c’est d’essayer d’être aussi bon qu’un mec et de me développer et de m’améliorer, alors quand cela se produit, c’est juste plus facile.”

Davidson a également admis qu’il ne serait probablement pas un comédien de stand-up s’il n’avait pas eu une enfance traumatisante. Le père de l’ancienne star de “Saturday Night Live” est mort dans la tragédie du 11 septembre.

“Si mon enfance s’était bien passée, je serais probablement un ouvrier du bâtiment à Staten Island et je serais le gars le plus heureux de tous les temps”, a admis Davidson. “Mais genre, ces trucs bizarres que ça te fait et qui m’ont fait aimer la comédie.”

Davidson sort actuellement avec la star de télé-réalité Kim Kardashian, qui cherche également à avoir plus d’enfants. En avril, Kardashian et ses sœurs jouaient à un jeu de “le plus probable” quand on leur a demandé qui dans la famille pouvait avoir six enfants.

Tout le monde a brandi une photo de Kourtney, qui partage déjà trois enfants avec son ex-beau Scott Disick. Cependant, Kardashian a brandi une photo d’elle-même.

Elle partage actuellement quatre enfants avec son ex-mari Kanye West. Kardashian a demandé le divorce du père de ses enfants en février 2021.

La relation entre Davidson et Kardashian semble se renforcer. Les deux premiers ont déclenché des rumeurs de romance en octobre 2021. Depuis lors, Davidson a fait ses débuts avec une poignée de tatouages ​​dédiés au fondateur de SKIMS. Le plus récent étant une représentation d’Aladdin et Jasmine, qui fait apparemment référence au sketch de Davidson et Kardashian de son époque sur “Saturday Night Live”.