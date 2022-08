Pete Davidson soulève des poids sur le plateau avec un buff Orlando Bloom

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Pete Davidson travaille sur sa condition physique.

Davidson, 28 ans, et Orlando Bloom, 45 ans, ont été photographiés sur le tournage de leur prochain film “Wizards!” Le film est tourné en Australie.

Sur les photos, Davidson exécute un exercice de presse sur les épaules sous le regard d’un buff Bloom. Pendant ce temps, Bloom a montré ses abdos de planche à laver en costume.

PETE DAVIDSON VEUT ÊTRE PAPA : “MON RÊVE”

L’implication de Bloom dans le film a été signalée pour la première fois en juin. Il rejoint Davidson, Naomi Scott, Franz Rogowski et Sean Harris dans le film du scénariste-réalisateur David Michôd.

Davidson et Rogowski jouent le rôle de deux barmen stoner qui trouvent un trésor volé sur la plage dans le film.

Cependant, les fans peuvent avoir un aperçu de Davidson sur grand écran le plus tôt possible dans son projet le plus récent, “Bodies, Bodies, Bodies”. Le film sortira le 5 août.

Davidson s’est orienté vers des rôles au cinéma alors qu’il sortait de son rôle de comédie de sketchs. Il a décroché des rôles dans “The King of Staten Island” et “Suicide Squad”.

Le comédien a quitté “Saturday Night Live” après la saison 47. Il a passé huit saisons dans la série après avoir rejoint le casting à seulement 20 ans.

Avant sa sortie, Davidson avait critiqué l’émission dans une interview avec son ami proche Charlamagne tha God.

“Je suis littéralement dépeint pour être ce gros idiot stupide.”

“Personnellement, je pense que je devrais en finir avec cette émission parce qu’ils se moquent de moi dessus”, a-t-il déclaré dans l’interview.