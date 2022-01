Pete Davidson serait à la recherche d’une place à Los Angeles au milieu de la romance de Kim Kardashian

Pete Davidson est apparemment à la recherche d’une demeure à Los Angeles avec sa nouvelle flamme Kim Kardashian !

Baiser ! Pete Davidson et Kim Kardashian emménageraient ensemble à Los Angeles, selon Nous hebdomadaire. « Pete a passé plus de temps à Los Angeles pour être proche de Kim, et il cherche à trouver une place là-bas », a déclaré un initié au point de vente le 27 janvier. « Ils sont définitivement devenus sérieux. »

le SNL comédien et L’incroyable famille Kardashian star se rapprochent définitivement et améliorent même leur jeu dans une situation de planification de rendez-vous. Le mardi 25 janvier, le couple a rendu visite au fondateur d’Amazon Jeff Bezosest à la maison pour un dîner. « Ils sont arrivés et repartis ensemble », a déclaré la source Nous. Ils se sont présentés dans la voiture de Kim, selon TMZ, et est resté au bash pendant plusieurs heures. Des sources ont également déclaré qu’une fois qu’ils avaient fini de faire la fête avec Jeff et les autres participants, ils sont partis ensemble et se sont retrouvés dans un hôtel à Beverly Hills.

L’idée d’emménager ensemble peut sembler une décision sérieuse, mais le couple a passé beaucoup de temps ensemble. Le couple A-list a été aperçu en train de dîner à Los Angeles au Quarters Korean BBQ avant de se diriger vers 60out Escape pour faire une Escape Room. Ils ont été rejoints par la sœur de Kim, Khloe kardashiancomme on le voit sur les photos ICIainsi que quelques amis dont des stars de la télé Olivia Pierson et Nathalie Halcroet directeur marketing de SKIMS Tracy Romulus.

Kim, 41 ans, et Pete, 28 ans, portaient des sweat-shirts noirs assortis pour la sortie en milieu de semaine. L’entrepreneur de KKW Beauty portait également des leggings noirs, une paire de cuissardes Vetements et des lunettes de soleil noires. Pete, quant à lui, a conservé son look décontracté signature en s’habillant d’un sweat à capuche, d’un jean bleu, d’une casquette marron et de baskets blanches.

Khloe, 37 ans, semblait être de bonne humeur après avoir fait face au scandale de tricherie/paternité avec son ex, Tristan Thompson. Le co-fondateur de Good American a été stupéfait par des leggings noirs Balenciaga, un blouson aviateur noir, un bonnet noir et des baskets Nike. Elle, ainsi que Kim, Pete et leurs amis, portaient des masques faciaux pour se protéger du COVID en entrant et en sortant du restaurant. Kim et Pete sont constamment sortis ensemble ces derniers temps, bien qu’ils n’aient pas officiellement confirmé leur romance.