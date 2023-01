Pete Davidson se débarrasse des tatouages ​​de Kim Kardashian et affiche une nouvelle relation avec Chase Sui Wonders

Sur la poitrine de Pete Davidson se trouvent des crânes, des créatures marines, Ruth Bader Ginsburg et une pléthore d’autres motifs. L’ancien acteur de “Saturday Night Live” s’est apparemment débarrassé de l’un de ses tatouages ​​les plus célèbres – un hommage à son ex-petite amie Kim Kardashian.

Alors qu’il était en vacances à Hawaï avec sa nouvelle petite amie, Chase Sui Wonders, Davidson, 29 ans, a été photographié sans son tatouage “My Girl Is A Lawyer” qu’il avait tatoué sur son corps, au-dessus de sa clavicule.

Le tatouage, un clin d’œil aux études de Kardashian pour devenir avocat, était quelque chose que Davidson a obtenu au cours de leur relation de neuf mois.

Kardashian avait précédemment révélé dans “The Ellen DeGeneres Show”, que même si son petit ami avait plusieurs tatouages ​​​​en son honneur, celui-ci était son préféré.

Les autres tatouages ​​​​de Davidson pour Kardashian comprenaient les noms “Jasmine” et “Aladdin” – les personnages qu’ils ont joués dans un sketch “Saturday Night Live” où ils ont partagé leur premier baiser. Les fans pouvaient auparavant voir cette encre au-dessus de son autre clavicule.

Sur le bas de son cou, Davidson avait cimenté son amour pour Kardashian et sa famille, obtenant la première lettre de son nom ainsi que celle de ses quatre enfants, épelant “KNSCP”, pour représenter Kim, North, Saint, Chicago et Psalm. Ces lettres ne sont également plus visibles.

Kardashian avait précédemment déclaré à DeGeneres que son petit-ami de l’époque avait également obtenu la marque “KIM” sur son corps, mais cela semblait également avoir été supprimé.

Davidson et Kardashian se sont séparés à l’amiable en août après une romance éclair.

Les deux ont commencé à se fréquenter après la séparation de Kardashian de son ex-mari Kanye “Ye” West.

Après leur séparation, Davidson aurait rebondi avec le mannequin Emily Ratajkowski.

Maintenant, de nouvelles photos ont fait surface de lui et de Wonders, 26 ans, une actrice surtout connue pour ses rôles dans “Generation” et “Bodies Bodies Bodies”.

Davidson et Wonders se sont rendus à la plage d’Hawaï où ils se sont cotisés dans l’eau.

Le comédien a présenté ses cheveux vert fluo sous un chapeau noir, portant un maillot de bain à motifs bleus et verts assorti au deux pièces vert de Wonders.

Un représentant de Davidson n’a pas immédiatement renvoyé la demande de commentaires de Fox News Digital.

Davidson a parlé avec l’animateur de fin de soirée Seth Meyers en 2021, avant sa relation avec Kardashian, de sa décision de faire enlever certains de ses tatouages, citant la nature ardue de les couvrir sur le plateau pour divers projets.

“Cela prend environ 3 heures. Vous devez arriver 3 heures plus tôt pour couvrir tous vos tatouages, car pour une raison quelconque, les gens dans les films – ils n’en ont pas beaucoup.”

“Alors maintenant, je les brûle. Mais les brûler, c’est pire que de les avoir. Parce que, non seulement ils brûlent votre peau, mais vous portez ces grosses lunettes, n’est-ce pas ? Donc, vous ne pouvez rien voir. Et… le médecin est là avec vous. Donc, avant qu’il ne passe au laser chaque tatouage, vous devez l’entendre annoncer ce qu’est le tatouage, pour vous assurer que vous voulez le garder ou non “, a-t-il déclaré. expliqué.