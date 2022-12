Pete Davidson revient sur Instagram avec Eli Manning dans un compte conjoint inattendu

Pete Davidson est de retour sur Instagram, mais cette fois, il n’est pas seul. Davidson est revenu sur la plate-forme de médias sociaux mercredi en tant que membre du duo improbable de Davidson et de l’ancien quart-arrière des Giants de New York Eli Manning.

Jusqu’à présent, les deux ont partagé cinq messages sous le pseudonyme pete_eli10 depuis qu’ils ont lancé le compte commun.

“Bonjour Instagram,” Davidson a déclaré dans leur premier post Instagram. “J’ai décidé de revenir, mais seulement avec le GOAT.”

La vidéo passe ensuite à Manning, qui est allongé à côté de Davidson dans son lit.

“Votre lit est si confortable”, a plaisanté Manning.

“Restez à l’écoute pour plus de photos sur le gramme”, a ajouté Davidson en riant.

Dans le deuxième message, Davidson est assis sur un rebord de fenêtre dans son appartement de New York entouré d’affiches de Manning et de souvenirs des Giants de New York.

Le troisième message montre Manning pointant vers le tatouage des New York Giants de Davidson, et le quatrième est une bobine publiée en collaboration avec le compte des New York Giants où les deux discutent d’être la grande cuillère et la petite cuillère.

La publication la plus récente sur le compte est un selfie miroir de la paire, Manning portant un survêtement entièrement violet.

Quant à savoir pourquoi les deux ont créé le compte conjoint, la biographie le dit simplement.

“Nous n’avons pas Instagram tous les deux, alors nous en avons créé un ensemble”, lit-on dans la biographie.

La bio contient également un lien vers une vidéo publiée sur la chaîne YouTube des New York Giants de “The Eli Manning Show”, où Manning rend visite à Davidson dans son appartement. Les deux discutent du démarrage d’un Instagram, jouent à Madden, lancent un ballon de football, parlent de la prochaine émission de Davidson, “Bupkis” et aussi de son expérience d’audition pour “Saturday Night Live”.

Davidson est parti et est revenu plusieurs fois sur Instagram dans le passé. Il a supprimé son compte en février avant de lancer le nouveau compte avec Manning.