Pete Davidson refait surface des mois après avoir suivi un traitement de santé mentale

Pete Davidson a refait surface pour la première fois depuis des mois après avoir suivi un traitement de santé mentale en juillet.

L’ancien de « Saturday Night Live » a posé pour une photo avec son ami MGK jeudi soir alors qu’ils profitaient d’un aperçu de The Room à l’Intuit Dome de Los Angeles, la nouvelle arène des LA Clippers.

Davidson, 30 ans, portait un t-shirt rouge FDNY lors de l’événement.

Pete Davidson a assisté à un événement d’avant-première jeudi soir au Room at the Intuit Dome de Los Angeles, la nouvelle arène des LA Clippers. Virisa Yong/BFA.com/Shutterstock

Le comédien a refait surface lors de l’événement exclusif de Los Angeles jeudi soir après avoir suivi un traitement de santé mentale cet été. Virisa Yong/BFA.com

Le t-shirt, qui portait le logo FDNY et les mots « Fire Dept. of New York », était probablement un hommage à son défunt père.

Le père du comédien, Scott Matthew Davidson, a servi à New York en tant que pompier et a perdu la vie lors des attentats terroristes du 11 septembre. Pete avait 7 ans à l’époque.

La star du « King of Staten Island » semblait de bonne humeur pour la sortie puisqu’on l’a vu souriant aux côtés de MGK, anciennement connu sous le nom de Machine Gun Kelly.

Davidson est apparu de bonne humeur avec son copain MGK lors de l’événement de jeudi soir à l’Intuit Dome. Virisa Yong/BFA.com

L’ancien de « SNL » portait une chemise du FDNY, probablement en hommage à son défunt père, pompier décédé lors des attentats terroristes du 11 septembre. amyymarie118/Instagram

La rare apparition publique de Pete survient plus de deux mois après que la star de « Bodies Bodies Bodies » s’est rendue dans un centre de bien-être pour travailler sur sa santé mentale.

En août, son représentant a confirmé à Page Six qu’il recevait toujours un traitement malgré une information contraire.

Davidson avait également déjà passé du temps en cure de désintoxication en juin 2023 pour l’aider à gérer son SSPT et son trouble de la personnalité limite.

Davidson parle ouvertement de sa santé mentale depuis des années. Will Heath/NBC via Getty Images

Il s’était déjà rendu dans un centre de réadaptation en 2023 dans le cadre d’une « mise au point » de routine, a appris Page Six à l’époque. Will Heath/NBC via Getty Images

« Pete va régulièrement en cure de désintoxication pour des mises au point et pour faire une pause mentale, c’est donc ce qui se passe », nous a confié une source à l’époque.

« Tous ceux qui connaissent Pete savent qu’il se mobilisera toujours et obtiendra de l’aide lorsqu’il sait qu’il en a besoin. »

L’acteur parle ouvertement de ses problèmes de santé mentale depuis des années.

Il a révélé à « CBS Sunday Morning » en 2020 qu’il avait eu des pensées suicidaires extrêmes et qu’il était « sur le point » d’agir en conséquence.

Vous voulez plus d’actualités sur les célébrités et la culture pop ? Commencez votre journée avec Page Six Daily. Merci de vous être inscrit !

« Tous ceux qui connaissent Pete savent qu’il se mobilisera toujours et obtiendra de l’aide lorsqu’il sait qu’il en a besoin », nous a déclaré une source. STARTHESTAR / SplashNews.com

Davidson a révélé en 2020 qu’il avait eu des pensées suicidaires lors de son apparition sur « CBS Sunday Morning ». Images du GC

En 2018, il a inquiété ses fans lorsqu’il a déclaré qu’il ne « voulait plus être sur cette terre ».

« Je fais de mon mieux pour rester ici pour toi, mais en fait, je ne sais pas combien de temps je peux tenir encore », avait-il posté sur Instagram à l’époque.

La même année, Pete dit Variété il était « entré et sorti des établissements de santé psychiatrique » depuis l’âge de 9 ans.

En 2018, il a révélé qu’il était « entré et sorti d’établissements de santé psychiatrique » depuis l’âge de 9 ans. Images du GC

Davidson a reçu un diagnostic de SSPT et de trouble de la personnalité limite. Getty Images

Malgré ses difficultés, il a reconnu que les bons médecins et médicaments l’avaient aidé à se mettre sur une voie plus positive.

« Ces dernières années ont été très difficiles pour moi », a-t-il déclaré.

« J’ai suivi tous ces cours de santé mentale et j’ai vraiment passé beaucoup de temps à me perfectionner. »

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez besoin d’aide en matière de santé mentale, envoyez « STRENGTH » à la ligne de texte de crise au 741-741 pour être mis en contact avec un conseiller de crise certifié.