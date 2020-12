Pete Davidson soutient totalement son ex-petite amie Cazzie Davidle nouveau livre d’essais de Personne ne l’a demandé—Malgré le fait qu’un essai détaille leur dramatique scission de 2018.

Dans une interview avec Insider, Pete a déclaré à propos du livre: « Je suis vraiment heureux pour elle. Il a bien fonctionné, et, vous savez, nous sommes cool. Je ne lui souhaite que le meilleur. Je pense qu’elle a écrit un livre vraiment amusant et j’espère reste sur la carte. «

Cazzie, une actrice et écrivain fille de Calme ton enthousiasme étoile Larry David, daté du Saturday Night Live star depuis plus de deux ans. Dans son nouveau livre, elle a écrit comment le couple avait décidé de faire une pause en 2018, mais que Cazzie avait finalement changé d’avis sur la séparation et espérait se remettre ensemble. Au lieu de raviver leur relation à long terme, Pete a rompu avec Cazzie par SMS quelques jours plus tard. Elle a vite appris des médias qu’il avait évolué avec Ariana Grande.