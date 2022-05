Pete Davidson quitte ‘SNL’ après huit saisons: rapport

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Le temps de Pete Davidson à “Saturday Night Live” tire à sa fin.

Le comédien, qui a fait partie intégrante de 30 Rock, devrait quitter la scène à gauche après huit saisons qui ont vu Davidson, 28 ans, rejoindre la série Lorne Michaels en tant que proverbial petit frère à 20 ans.

Par Variété, Davidson devrait signer ce week-end lors de la finale de la saison 47 de “SNL”.

On ne sait pas ce que Davidson fera ensuite, bien qu’il ait essayé d’agir avec des films comme “King of Staten Island”.

En outre, Deadline a ajouté des informations supplémentaires aux remaniements “SNL” signalés, signalant que les stars de longue date Kate McKinnon, Aidy Bryant ainsi que Kyle Mooney partent également à la fin de cette saison.

Davidson, qui a rejoint le casting de “SNL” en 2014, n’est pas apparu dans de nombreux croquis au début, apparaissant en grande partie comme lui-même pour des segments de Weekend Update, mais au fur et à mesure que son mandat s’est prolongé, il est devenu plus impliqué et est régulièrement apparu dans des croquis tout en s’est même fait passer pour l’ancien gouverneur de New York. Andrew Cuomo .

Depuis qu’il a été arraché à l’obscurité, Davidson a principalement livré gros pour la série, mais son passage au Studio 8H n’a pas été sans sa part de schisme en cours de route.

En 2020, le comédien stand-up a déclenché une vague de controverse après avoir discuté de son expérience sur la série NBC, déclarant: “Je suis littéralement peint pour être ce gros idiot stupide.”

“Personnellement, je pense que je devrais en finir avec cette émission parce qu’ils se moquent de moi dessus”, a-t-il déclaré dans un entretien assis avec un ami proche Charlamagne tha God.

En octobre, Davidson est apparu avec sa petite amie Kim Kardashian lors d’un segment pour “SNL”.

À l’époque, Davidson a également sauté l’afterparty “SNL” à L’Avenue à Saks. John Mulaney aurait parlé lors de la fête “de la façon dont” SNL “peut parfois être très impitoyable”, a déclaré une source à Page Six à l’époque.

Malgré les tensions, Davidson a déclaré qu’il s’appuyait toujours sur Michaels et a même qualifié le producteur exécutif de “figure paternelle”.

“Il est le meilleur et ne m’a traité qu’avec amour”, a déclaré Davidson à propos de Michaels.

Il a également déclaré au Hollywood Reporter dans un table ronde 2021 tout en évoquant sa santé mentale qu’il pourrait bientôt être prêt à jeter l’éponge.

“Ouais, je vais bien. Je suis surpris d’avoir atteint sept heures [seasons]”, a-t-il déclaré tout en discutant de la course record de 18 saisons de Kenan Thompson dans l’émission. “Je suis prêt à raccrocher le maillot. Kenan, genre, f—— Karl Malone là-bas.”

“J’étais dans un endroit vraiment différent il y a un an ou deux, et je ne suis pas vraiment fier de la façon dont j’ai géré ou gérais les choses il y a quelques années”, a-t-il admis. “En y repensant, vous vous dites:” Oh, allez, mec “, mais heureusement, une pandémie s’est produite, et j’ai reçu un coup de pied dans les couilles et j’ai dû m’asseoir avec toutes mes décisions immatures et irrationnelles.”

La star a déclaré qu’alors qu’il commençait à avoir des problèmes de santé mentale, il était “si heureux” d’apprendre que “SNL” reprendrait le tournage pendant la coronavirus pandémie.

“J’étais littéralement assis dans une pièce avec mes propres pensées et je me sentais vraiment mal”, a expliqué Davidson. “Je me sentais vraiment chanceux et j’étais vraiment excité de travailler et de voir des gens, et j’avais une vision différente de cette saison et d’aller de l’avant.”

Il a ajouté: “Ne pas travailler du tout, c’est vraiment nul.”

Au cours de la finale de la saison 46, Davidson a également fait une apparition marquante lors du segment “Weekend Update” et a fait allusion à une sortie imminente.

“Je suis très reconnaissant d’être ici, et ce fut un honneur de grandir devant vous”, avait-il ajouté à l’époque.

Les acteurs principaux Michael Che, Colin Jost, Cecily Strong et Kenan Thompson font partie des noms qui ont régné sur la série pendant huit saisons ou plus, Thompson s’étant imposé comme l’acteur le plus ancien de l’histoire de la série.

