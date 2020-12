Pete Davidson a qualifié un propriétaire de bar de Staten Island et ses centaines de partisans de « bébés » pour avoir organisé des manifestations de verrouillage anti-COVID, mais a plaisanté il est heureux de ne plus être la « pire chose » dans l’arrondissement.

La star de « King of Staten Island » a visé directement sa ville natale lors de son apparition dans le segment « Weekend Update » de Saturday Night Live.

Davidson a lancé le segment en mentionnant Mac’s Public House, un restaurant de Staten Island où les propriétaires l’ont déclaré une « zone autonome » de restriction Covid-19 et ont bafoué à plusieurs reprises les directives de l’État.

« J’ai vu les manifestations, les gens étaient à l’extérieur du bar criant pour la liberté, parlant aux flics, scandant qu’ils devraient arrêter le gouverneur, alors j’ai juste supposé que c’était un dernier appel typique », a déclaré Davidson.

Pete Davidson de Saturday Night Live (photo) s’est prononcé contre les manifestations de verrouillage anti-COVID qui ont eu lieu la semaine dernière à Staten Island

Il a poursuivi en expliquant que Mac’s Public House, sur Lincoln Avenue, se trouvait dans une zone où les infections COVID étaient en augmentation. Le quartier avait été classé comme une « zone orange » après que les autorités aient constaté une augmentation des cas et du taux de positivité.

« Eh bien, le bar, de façon choquante, est dans un quartier avec le deuxième plus grand nombre d’infections au COVID de tout New York, donc la règle est qu’ils sont uniquement censés laisser les gens manger ou boire à l’extérieur », a déclaré Davidson.

« Et le propriétaire a dit que personne ne voulait faire ça parce qu’ils feraient faillite.

« Mais l’argument selon lequel les gens de Staten Island ne veulent pas boire à l’extérieur peut être réfuté en allant littéralement à n’importe quel match de la Petite Ligue. »

Lorsque le co-animateur de Weekend Update, Colin Jost, a suggéré que Davidson trouvait les manifestations « frustrantes », il a facilement accepté.

«Ouais, ils nous font ressembler à des bébés! Dit Davidson. «Vous savez que c’est mauvais quand les gens de Boston disent: » Ahh, buvez à la maison, vous les pédés! « »

Davidson, qui avait déjà été critiqué pour se moquer de Staten Island, a ajouté qu’il était « en quelque sorte » contre les manifestations, mais au moins il « n’est plus la première chose à laquelle les gens pensent quand ils disent: » Quelle est la pire chose à propos de Staten Island? «

Danny Presti avait déclaré Mac’s Public House une « zone autonome » après être tombé dans une zone orange en raison de l’augmentation des taux de COVID-19 et n’était pas censé servir les clients à l’intérieur

Des gens se sont rassemblés à l’extérieur du restaurant Mac’s Public House pour un rassemblement contre les mandats de l’État et de la ville pour arrêter les repas à l’intérieur pour contrôler la propagation du coronavirus, à Staten Island, New York

Danny Presti et Keith McAlarney, les copropriétaires de Mac’s Public House, ont fait la une des journaux nationaux alors qu’ils géraient à plusieurs reprises leur entreprise au mépris des ordres du gouverneur Andrew Cuomo.

Ils sont restés ouverts après le couvre-feu de 22 heures dans tout l’État, ont servi les clients locaux à l’intérieur lorsque les repas à l’intérieur ont été interrompus et se sont poursuivis même après la suspension de son permis d’alcool.

Presti et McAlarney ont contourné la licence suspendue en servant gratuitement de l’alcool en échange de dons.

Danny Presti (au centre), propriétaire de Mac’s Public House, a été arrêté deux fois en six jours à peine devant le restaurant assiégé

Des sources ont déclaré que les clients étaient entrés dans le speakeasy via une adresse à proximité au mépris de l’interdiction de manger à l’intérieur imposée par le gouverneur Andrew Cuomo

Le bar de Staten Island a été le théâtre de manifestations la semaine dernière, sur la photo, après que le bureau du shérif a déclaré que des agents en civil avaient pu entrer et commander de la nourriture et des boissons mardi. Presti a été arrêté à l’époque

Des ordonnances de cesser et de s’abstenir ont été émises, ainsi qu’un certain nombre d’amendes.

Mais maintenant, Presti a été arrêté par les adjoints du shérif de New York à deux reprises en seulement six jours.

Dimanche, les autorités ont déclaré que Presti avait écrasé un policier avec sa voiture.

Presti, 34 ans, s’est enfui de son bar après que des députés ont vu des clients entrer dans l’établissement en violation des ordres de fermeture de la ville et de l’État, a déclaré le shérif Joseph Fucito.

La source a déclaré que les clients du New York Post entraient dans le speakeasy via une adresse à proximité.

Les députés ont déclaré qu’ils avaient tenté d’arrêter Presti alors qu’il quittait le bar tôt dimanche, mais Presti est monté dans sa voiture, a heurté un député et a continué à conduire pendant environ 100 mètres alors que le député était resté accroché au capot, a déclaré Fucito.

Presti a finalement été arrêté et appréhendé, a déclaré le shérif. Il a été accusé d’avoir agressé un député et libéré dimanche après son propre engagement.

Sur la photo: une femme crie alors que les shérifs de New York montent la garde à l’extérieur du restaurant Mac’s Public House au début d’un rassemblement contre les mandats de l’État et de la ville pour arrêter les repas à l’intérieur pour contrôler la propagation du coronavirus, à Staten Island

Les gens manifestent devant le Mac’s Public House après l’avoir fermé au milieu de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) dans l’arrondissement de Staten Island à New York, États-Unis, le 2 décembre

L’adjoint blessé a été emmené à l’hôpital pour le traitement de ses blessures. L’état du député n’était pas immédiatement disponible.

Et sa première arrestation a eu lieu le 1er décembre après que le bureau du shérif a déclaré que des agents en civil avaient pu entrer et commander de la nourriture et des boissons.

Presti a été arrêté après avoir ignoré à plusieurs reprises les ordres de cesser de servir les clients et de fonctionner sans licence. Son avocat a déclaré que Presti avait reçu trois convocations.

Cela a incité environ 2000 manifestants à agiter des drapeaux américains et des panneaux « Open NYC » lors d’un rassemblement à l’extérieur de le bar assiégé.

Le 23 novembre, les repas à l’intérieur ont été interdits dans ce quartier de Staten Island après une augmentation des taux de positivité, des hospitalisations et des cas qui ont frappé l’arrondissement.

Les restaurants ont été l’une des industries les plus durement touchées pendant la pandémie, beaucoup ayant du mal à rester ouvertes car le nombre de clients a plongé et les restrictions sur l’occupation ont affecté les revenus.

Cuomo a publié mercredi une déclaration concernant l’arrestation de Presti.

«Ce propriétaire apprend que les actions ont des conséquences. Il est tout simplement inacceptable de violer la loi et de mettre la vie de vos voisins en danger pendant une pandémie mondiale pour faire une déclaration politique.

Mais Presti a déclaré vendredi à Fox News que les restaurateurs locaux se sentaient abandonnés par le gouverneur Cuomo et le maire Bill de Blasio.

«Nous les avons suppliés de travailler avec nous et d’autres petites entreprises», a déclaré Presti.

« À ce stade … nous perdons la foi et une sorte de foi perdue dans la capacité de nos gouvernements locaux et municipaux à nous aider.

« Nous avons juste besoin d’une certaine manière d’être aidés ou d’ouvrir nos places et ces agences d’État et agences municipales qui viennent nous menacer de nous infliger une amende ou de retirer nos licences chaque jour, ce n’est pas juste », a-t-il déclaré à Fox News.

Un GoFundMe mis en place pour aider Mac’s Public House a collecté plus de 80 000 $ dimanche matin.

Vendredi, lors de la dernière mise à jour des données, Staten Island comptait 252 nouveaux cas, trois décès et 16 hospitalisations. Le taux de positivité COVID était de 7,58%.

Les responsables de la ville de New York ont ​​classé une grande partie de Staten Island comme une « zone orange » ou une « zone jaune » en termes de statistiques COVID.

La Big Apple a enregistré 13 954 cas confirmés, 715 décès et 99 hospitalisations au cours des sept derniers jours.

Les États-Unis ont dénombré plus de 14,6 millions d’infections et un bilan de 281 000 morts.